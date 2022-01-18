Путина и Байдена объединяет любовь к мороженому, а Елизавету II и Трампа - к гамбургерам

А еще королева обожает гамбургеры! Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Скажи мне, что ты ешь, и я скажу, кто ты. Любимые блюда подчас могут точно охарактеризовать человека, даже если речь идет о главе государства. Обычно о том, что подают на стол политическим лидерам, служба протокола не распространяется - частная жизнь и повышенная секретность первого лица превыше всего. Однако кулинарные пристрастия президентов и монархов иногда все же становятся известны широкой публике.

Королева Великобритании и шоколадный торт

Елизавета II подчас удивляет своими вкусовыми пристрастиями. Так, бывший шеф-повар Букингемского дворца поведал, что королева обожает гамбургеры (кстати, любимая еда Дональда Трампа), которые ей подают без булочки. Однажды ей приготовили котлеты из оленя, подстреленного королевской семьей на охоте. Но при этом Елизавета II совсем не признает пиццу.

Ее величество отдает предпочтение французской кухне, чем удивляет своих подданных и даже многих глав государств. Главное правило, которое соблюдают повара Букингемского дворца, - простота блюд, отсутствие пахучих специй и чеснока. Рыба, курица, нежирная говядина, овощи. Все строго низкоуглеводное - никакого картофеля или спагетти.

Особую страсть Елизавета II питает к манго, шоколадному муссу и шоколадному бисквитному торту. Поговаривают, что, несмотря на свой почтенный возраст, королева иногда позволяет побаловать себя по вечерам коктейлем на основе джина и французского аперитива «Дюбонне».

Российский президент и мороженое

Глава государства как-то признался, что любит овощи. Фото: Сергей ГУНЕЕВ/РИА Новости

О любимых блюдах Владимир Путин рассказывал буквально пару раз. Только став президентом, он поделился с журналистами, что из-за плотного графика успевает перекусить днем только фруктами и стаканом кефира.

Затем глава государства как-то признался, что любит овощи (помидоры, огурцы, салат), утром ест кашу, творог и мед. Чаще употребляет рыбу, а из мяса отдает предпочтение баранине.

Кстати, Владимир Путин обычно пьет чай. К сладкому равнодушен, пожалуй, кроме мороженого. Его президент регулярно покупает летом во время посещения Международного авиационно-космического салона (МАКС).

Сладкоежка Джо

Истинным поклонником национальной кухни является президент США Джо Байден. Он, как и многие его предшественники, жить не может без фастфуда и газированных напитков, в частности со вкусом апельсина. Кроме этого, Байден - страшный сладкоежка. О его любви к мороженому ходят легенды.

Джо Байден родом из штата Делавэр, который он представлял в сенате почти 30 лет, отсюда тяга политика к местной кухне. Президент очень любит сэндвич «Бобби», который готовят в любимой закусочной Байдена в его родном городе Уилмингтон.

Как примерный семьянин, Байден обожает, как готовит его супруга Джилл. Ее коронное блюдо - паста с красным соусом.

Макрон и шницель по-французски

Эммануэль Макрон и его супруга Брижит, как истинные французы, являются поклонниками своей национальной кухни. Шеф-повар Елисейского дворца использует только продукты, произведенные не дальше чем в 100 км от Парижа.

68-летняя Брижит Макрон предпочитает в основном диетическую пищу, фрукты и овощи, салаты и нежирную рыбу. Первая леди контролирует и рацион супруга, ограничивая его в фастфуде и колбасах. Но совсем отговорить Эммануэля от поедания тяжелой пищи Брижит так и не удалось: уж очень тот любит кордон блю (телячий шницель, панированный в сухарях и начиненный сыром с ветчиной).

Ангела Меркель и спагетти болоньезе

Раньше фрау баловала себя сэндвичами с сосисками. Фото: Getty Images

О том, что любит новый канцлер Германии Олаф Шольц, журналисты пока не узнавали. А вот о вкусах бывшей главы немецкого правительства Ангелы Меркель известно хорошо.

Фрау как-то призналась, что ее любимое блюдо - спагетти болоньезе. Также она заметила, что классический куриный суп с лапшой тоже занимает в ее рационе почетное место, как и овощные салаты и свежие фрукты.

К такой диете Меркель пришла не так давно. Хотя раньше политик могла побаловать себя сэндвичами с сосисками и сыром и свиными колбасками с тушеной капустой.

Джастин Трюдо и суши

В алкоголе Трюдо себя не ограничивает. Фото: The Canadian Press/AP/East News

Премьер-министр Канады славится своей атлетической фигурой и внешностью диснеевского принца. О его вкусовых пристрастиях известно немного, однако Джастин Трюдо сам не раз признавался, что не пьет кофе. Рассказывал, что во время учебы в университете пил его литрами, но в итоге так и не привык начинать с него день.

Сердце и желудок канадского политика отданы азиатской кухне, которая богата белком. У Трюдо есть любимый японский суши-ресторан в Монреале - Sakura Gardens.

Что же до алкоголя, то Трюдо в этом деле себя не ограничивает, но выбирает вместо вина пиво. И тайком - пиццу.

Владимир Зеленский и шаурма

Украинский президент обожает стейк. Фото: Instagram.com

В начале своей карьеры президента Владимир Зеленский опубликовал фотографию, как он ест шаурму. Политик сетовал, что на еду практически нет времени. Но фастфудом Зеленский не балуется. Он неоднократно признавался, что любит практически все блюда, которые готовит его жена Елена.

При этом сам украинский президент обожает стейк, приготовленный в тандыре. Мясо должно быть хорошо прожаренным, но не пересушенным.

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