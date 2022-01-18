Объявлен Всероссийский конкурс на лучшие энергоэффективные проекты в сфере ЖКХ

Для достижения наилучшего эффекта необходим комплексный подход к применению энергосберегающих технологий Фото: Shutterstock

Как снизить углеродный след человечества? Эта задача имеет первоочередную актуальность в мире. Именно поэтому ведется борьба с факторами, влияющими на изменение климата, правительства всех стран принимают усилия, направленные на переход к безуглеродной экономике. При этом известно, что сфера ЖКХ является одним из наиболее крупных генераторов выбросов парниковых газов в атмосферу. Все дело в низкой энергетической эффективности как жилья, так и снабжающих его необходимыми ресурсами коммуникаций и оборудования. Чтобы исправить сложившуюся тенденцию, необходимо применять современные энергосберегающие технологии в строительной и жилищно-коммунальной отраслях.

КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ

«Для достижения наилучшего эффекта необходим комплексный подход к применению энергосберегающих технологий, - отмечает генеральный директор госкорпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин. - Жилищно-коммунальная сфера – это то, с чем каждый из нас сталкивается ежедневно. Так что, решая эти важные задачи, мы не только заботимся об экологии, но и делаем жизнь людей в многоквартирных домах комфортней: повышается качество коммунальных услуг, при этом снижается их стоимость».

Для выявления и тиражирования лучших практик по применению энергосберегающих технологий стартует Всероссийский конкурс по энергоэффективности и энергосбережению «Энергоэффективное ЖКХ». Конкурс проводится в четырех номинациях: «лучший построенный энергоэффективный дом», «лучшее реализованное технологическое решение капитального ремонта многоквартирного дома, позволившее снизить коммунальные платежи граждан», «лучший проект по повышению энергоэффективности на предприятии коммунальной инфраструктуры» и «лучший просветительский проект в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности». Организаторами конкурса выступили Министерство строительства и ЖКХ РФ, Министерство энергетики РФ, Фонд содействия реформированию ЖКХ и Национальное агентство по энергоэффективности.

В СУРОВОМ КЛИМАТЕ СТАНОВИТСЯ ТЕПЛЕЕ

Причем, в стране уже есть проекты, которыми можно гордиться.

«Эффективность возведения новых домов с применением энергосберегающих технологий доказана на практике. В республике Саха (Якутия) есть муниципальное образование - городской округ Жатай, где для переселения граждан из аварийного жилья построено 11 энергоэффективных домов. И это - в суровых климатических условиях, вечной мерзлоты. Строительство такого жилья набирает все большую популярность, - сообщил Константин Цицин. - Сейчас в регионах страны порядка 700 энергоэффективных домов».

Также можно повышать класс энергетической эффективности уже построенных домов при проведении капремонта. Но для достижения максимального эффекта важно не забывать и о сетях, и об оборудовании, снабжающих наши дома водой, обеспечивающих тепло в квартирах.

Ознакомиться с условиями конкурса и оставить заявку на участие можно по адресу.