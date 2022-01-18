Социальная ответственность – дело молодое

Молодёжь компании «ЕвроХим» – в первых рядах работ по реализации ESG-стратегии. Автор фото: Николай Мельников

Прибыльность – уже не ключевой критерий эффективности производственных компаний. Инвесторы все чаще обращают внимание на ESG. В широком смысле этого понятия устойчивое развитие предприятия необходимо строить на принципах ответственного отношения к окружающей среде (с английского, environment — E), социальной ответственности (S — social) и высокого качества корпоративного управления (англ., G — governance). Для западных компаний эти принципы уже стали прописными, а у нас все еще считаются экзотикой. В России в числе первых курс на ESG взяла компания Андрея Мельниченко «ЕвроХим».

ВОЛОНТЁРЫ – ВПЕРЁД!

В «ЕвроХиме» развитие ESG-политики - главная составляющая его социально-экологической деятельности в наступившем году. Причем, ключевой двигательной силой этого процесса в компании становятся молодые специалисты предприятий, волонтёры, уже неоднократно зарекомендовавшие себя в последние годы.

За активное развитие практик корпоративного волонтёрства и посвящённую 20-летию компании программу #20ДобрыхДелЕвроХима в российских регионах дипломом проводимой при поддержке Президента РФ в целях содействия достижению Национальных целей развития России, развития культуры взаимопомощи и поддержки лидеров социальных инициатив премии #МыВместе награждён Совет молодых специалистов «ЕвроХима». Диплом лауреатов премии молодым специалистам «ЕвроХима» вручил председатель Комитета Государственной Думы по молодёжной политике Артём Метелев. По его словам, «эта награда молодым активистам «ЕвроХима» присуждена за прекрасные добровольческие проекты, реализованные ими в самых различных регионах России, от Заполярья до Кавказа».

Также компании Андрея Мельниченко «ЕвроХим» и СУЭК были признаны одними из лидеров корпоративной благотворительности в России и награждены Российским союзом промышленников и предпринимателей, «ЕвроХим» принял активное участие в обновлении Социальной хартии российского бизнеса. За активное взаимодействие с федеральными и региональными органами власти и участие в реализации национальных проектов «ЕвроХим» удостоен диплома Ассоциации менеджеров России.

«СОХРАНИТЬ ЭКОЛОГИЮ, А НЕ ИЗМЕНИТЬ КОНКУРЕНТНЫЕ УСЛОВИЯ»

Разумеется, развитие ESG-стратегии требует от бизнеса и сил, и средств. В первую очередь на внедрение самых современных технологий. На ХХХ съезде РСПП председатель Совета директоров компании «ЕвроХим» Игорь Нечаев подробно рассказал Президенту России Владимиру Путину и другим участникам съезда об основных направлениях деятельности российской промышленности в сфере экологии и природопользования, затронув процессы реализации Национального проекта «Чистый воздух» и актуальной климатической повестки.

«Наши основные экспортёры имеют уровень выбросов, сопоставимый или более низкий, чем конкуренты на мировых рынках. То есть мы конкурентоспособны. А это значит, что не нужно по каждому поводу реагировать на звонки из Евросоюза и менять наше внутреннее регулирование, вводить налоги и забывать о своих национальных приоритетах», - отметил Игорь Нечаев.

Владимир Путин поддержал ключевые тезисы промышленника.

«С чем не могу не согласиться в выступлении Игоря Евгеньевича? Конечно, мы не должны идти на поводу у тех предложений, которые формулируют наши партнёры в той же Европе. Цель-то в чём? Сохранить экологию, сохранить природу, а не в том, чтобы создать кому-то наилучшие конкурентные условия сегодня со ссылкой на необходимость решения экологических проблем», - отметил глава государства.

Председатель Комитета ГД РФ по молодёжной политике Артём Метелев (в центре) на награждении молодых сотрудников «ЕвроХима» дипломом премии #МыВместе. Автор фото: Юрий Шамин

ЗЕМЛЯ ГЕРОЕВ

Вернемся к опыту «ЕвроХима». Чем же занимаются молодые волонтёры минерально-химического холдинга, осуществляя ESG-стратегию?

Активно участвуют в экологических проектах: высадили целые аллеи в Краснодарском, Пермском и Ставропольском краях! В районе Усольского калийного комбината участвовали в работах по восстановлению 530 га лесов, в реки выпускают мальков рыбы различных пород (только за 2021 год - более 40 тысяч особей!).

Социальная сфера. Молодые сотрудники «ЕвроХима» активно развивают важный социальный проект «Котельниково – земля героев» в Волгоградской области и участвуют в создании Парка Героев в Котельниково, ведут работы по благоустройству главной площади города Белореченск в Краснодарском крае. Волонтёры Ковдорского ГОКа в Мурманской области придумали, организовали и провели в Ковдоре празднование Гиперборейского Нового года и также участвуют в создании в городе Парка Гиперборея.

В сфере управления организовано широкомасштабное добровольческое движение волонтеров компании. Активисты работают в тесном контакте с местными властями, обеспечивая Котельниково, Кингисепп и Ковдор средствами защиты и дезинфекции, а также активно помогают социально-незащищенным слоям населения.

Помощь оказывают также и школам: проводят открытые уроки и организуют экскурсии школьникам на предприятия компании.

ИНТЕРЕСНО И В ООН

В наступившем году молодые активисты – добровольцы минерально-химической компании Андрея Мельниченко намерены наращивать свои усилия по воплощению в жизнь корпоративной ESG-политики, тем более, что компания уже отмечена за лучшие региональные программы в рамках нацпроектов и Целей устойчивого развития ООН.

Интересный и пока что редкий в нашей стране опыт «ЕвроХима» по осуществлению корпоративной ESG-программы силами молодых активистов-волонтёров обсуждался в Женеве на впервые проведённой международной конференции ООН, посвящённой региональным ESG-программам, о чём писала «Комсомольская правда». Участники конференции обсудили лучшие практики российских регионов по интеграции Целей устойчивого развития в местные социально значимые инициативы, и сочли волонтёрские программы «ЕвроХима» важным опытом, достойным внедрения и в других крупных промышленных компаниях.