«Газпром нефть» приступила к заправке самолетов «Уральских авиалиний» в иностранных аэропортах «зеленым» топливом

Фото: «Газпром нефть»

Дочернее предприятие «Газпром нефти» - «Газпромнефть-Аэро»- впервые заправило грузовой рейс авиакомпании «Уральские авиалинии» топливом с минимальным углеродным следом. Доля SAF (биотопливо на основе растительного сырья) в смеси горючего превысила 35%, что позволило сократить выбросы CO² авиарейса на треть. Рейс «Уральских авиалиний» на экологичном топливе состоялся из аэропорта Амстердама, грузовой самолет Airbus А321 доставил медицинские препараты и тесты на COVID-19. В рамках программы сотрудничества «Газпромнефть-Аэро» и российской авиакомпании запланировано дальнейшее применение «зеленого» топлива для обслуживания коммерческих рейсов в аэропортах Европы.

«Применение топлива на основе альтернативных видов сырья является одним из наиболее эффективных способов декарбонизации авиаперевозок, - отметил генеральный директор «Газпромнефть-Аэро» Владимир Егоров. - По прогнозам IATA (Международная ассоциация воздушного транспорта – «КП») в ближайшие три года доля зеленого авиатоплива увеличится в четыре раза в структуре общемирового потребления, что вызвано с одной стороны новыми экологическими требованиями, с другой — стремлением авиаперевозчиков к углеродной нейтральности. Отвечая на запросы рынка, мы первыми из российских топливных операторов приступили к реализации SAF-топлива нашим клиентам за рубежом».

Фото: «Газпром нефть»

«Мы придаём большое значение ESG-стратегии и необходимости снижать количество выбросов CO², - сообщил генеральный директор авиакомпании «Уральские авиалинии» Сергей Скуратов. - «Уральские авиалинии» ежегодно вносят значительный вклад в снижение углеродного следа, приобретая новые современные самолеты производства Airbus со сниженным уровнем выбросов в атмосферу и возможностью заправки SAF. Использование экологичного авиатоплива является еще одним этапом на пути к достижению этой цели. На сегодняшний день заправка лайнеров зеленым топливом возможна лишь в некоторых аэропортах за рубежом, куда авиакомпания выполняет полеты, и мы рады расширить наше сотрудничество с «Газпромнефть-Аэро» и в этом направлении».

Для разработки, сертификации и последующего промышленного производства в России зеленого топлива для реактивных двигателей по инициативе «Газпром нефти» в 2021 году создан Евразийский SAF-альянс. В ассоциацию также вошли Airbus, «Аэрофлот», «Уральские авиалинии», S7 Group, «Волга-Днепр», российские научно-исследовательские институты гражданской авиации. «Зеленое» топливо должно соответствовать всем самым жестким международным нормам. Первый полет самолета на биотопливе участники евразийского альянса планируют провести не позднее 2024 года.