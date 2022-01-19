Вопрос дня: А вы к какому типу москвичей себя бы отнесли? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Сергей МАЗАЕВ, лидер группы «Моральный кодекс»:

- Какие там типажи? Есть девушка с Патриарших? Ага. Поменяйте одну букву, и все станет ясно: я - дедушка с Патриарших.

Ольга БЕКЛЕМИЩЕВА, экс-депутат Госдумы, сооснователь Движения за права курильщиков:

- Лично я - «замкадыш» из Жуковского, а вот дочь моя у Покровских ворот родилась - и кто она тогда? По обуви и одежде меня тоже не «классифицируешь». А если все же попытаться сформулировать, то я замкадный садовод-собаковод. Таких в нашем поселке уже, наверное, большинство: люди работают в Москве, но живут совсем не московской жизнью.

Михаил ГРУШЕВСКИЙ, сатирик, пародист:

- Я «чистопрудный коммунальщик» - родился в коммуналке на Чистых прудах. А когда я 32 года потом жил в отдельной квартире ближе к Сокольникам, можно было называть меня малым московским ботаном. Хотя я не только в шахматы играл, но и в теннис - варварски захватывая корты на полчаса. Сейчас уже сложно меня как-то позиционировать. Требуется больше подвидов, ведь Москва огромная.

Аскольд ЗАПАШНЫЙ, худрук Большого Московского цирка:

- Не люблю людей классифицировать... Ну, наверное, как артиста меня можно отнести к тому типу, что раньше в стране называли творческой интеллигенцией. А вообще все жители больших городов должны стремиться быть интеллигентными.

Татьяна ВИЗБОР, радиоведущая, бард:

- Была я девушка центровая, жила и на Неглинке, и на Малой Дмитровке. И мы тогда особо не задумывались, к какому классу или подвиду нас можно причислить. Это сейчас имеет значение: если ты купил квартиру в центре, значит, заслужил какой-то статус... Но в 90-е в центре скупали жилье люди, приехавшие отовсюду, с самым разным бэкграундом. А мы, коренные москвичи с маленькими детьми, пытались уехать куда-то поближе к паркам - в моем случае к Ботаническому саду. То есть мы такие «парковые эмигранты»...

Марина, читательница сайта KP.RU:

Я «курильщица с Арбата» - родилась в роддоме имени Грауэрмана в центре Москвы, а детство прошло на Курилах.