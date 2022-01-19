ФСБ поймала в Дагестане фальшивомонетчиков, которые создавали банкноты, дублирующие на 90-95% оригиналы

Оперативники провели ряд обысков в домах и гаражах челнов преступной группы, где обнаружили орудия преступления фальшивомонетчиков Фото: Оперативная съемка

Сотрудники Федеральной службы безопасности совместно с полицейскими накрыли на территории Дагестана пять миллионеров-фальшивомонетчиков.

- Участники преступной группы изготавливали и сбывали поддельные банковские билеты Центрального банка России, дублирующие на 90- 95 % оригинальные банкноты. Установлено, что купюры номиналом в 5 тысяч рублей печатались в подпольной типографии в дагестанском селе Сергокала и распространялись на территории ряда субъектов России, - пояснили в ФСБ.

Оперативники провели ряд обысков в домах и гаражах челнов преступной группы, где обнаружили орудия преступления фальшивомонетчиков. Были найдены 4 клише для производства купюр номиналом в 5 тысяч рублей, пресс-станок, 10 цветных картриджей к принтеру, а также поддельные банкноты на сумму в 12 миллионов рублей.

Как стало известно kp.ru, преступники не рассчитывались поддельными купюрами на рынках, как это делали стародавние времена. Фальшивые деньги через подставных лиц аккумулировали на разных счетах с помощью банкоматов, которые часто не распознали подделку. После этого, через подставных лиц снимали уже настоящие банковские билеты в других банкоматах.

В отношении задержанных миллионеров-фальшивомонетчиков возбуждено уголовное дело по статье 186 УК РФ "Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг", они заключены судом под стражу.

Сейчас оперативники проводят следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по установлению иных участников преступной группы, причастных к организации канала транспортировки и сбыта поддельных банковских билетов.