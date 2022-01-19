Новые российские электромобили - опять «Ё-мобиль»?

Только две компании хотят делать электромобили в России, и крупных производителей среди них нет Фото: Shutterstock

Завершился сбор конкурсных заявок на заключение специальных инвестиционных контрактов (СПИК 2.0) на разработку и производство электромобилей в РФ. Ни один крупный производитель заявку не подал. А всего заявок оказалось две: от компании «Моторинвест» из Липецка и от «Электромобили мануфэкчуринг рус» из Санкт-Петербурга.

Смогут ли заявители создать что-то толковое? Почему не спешат крупные компании? Что будет с недавними российскими проектами - в частности, с компактной Zetta, поддержанной министром Д.В. Мантуровым и с разработанным Центром компетенций НТИ СПбПУ «Новые производственные технологии» прототипом Кама-1. Своим мнением делится главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

«Напомню, сейчас вступает в силу новая программа газификации транспорта. Но ведь мы прошлую, принятую в 2013 году, так и не смогли реализовать. Согласно той программе, на которую тоже выделялись миллиарды рублей, в городах-милионниках 50% муниципального транспорта должно было быть переведено на газ, а в городах поменьше — 30%; к 2020 году в России должно было появиться две тысячи АГНКС. В результате прошлом году мы имели что-то в районе 530-550 газовых заправок, а городской транспорт по большей части остался дизельным.

А ведь газ для России — гораздо более понятная тема, чем электричество. Но у нас с одной стороны - давайте развивать газ. А с другой — давайте сертифицировать оборудование и вносить изменения в документы на авто... Такое впечатление, что правая рука не знает, что делает левая.

С электромобилями может быть то же самое. Есть автопроизводители, которые очень хотели бы выпускать у нас электромобили в ближайшие 2-3 года. Но чтобы на это решиться, им нужно представлять полную картину хотя бы на несколько лет вперед.

В обиходе считается, что заводу все равно, какой автомобиль выпускать, электрический или бензиновый — все равно четыре колеса, мотор, кузов... Но ведь выпускаются лишь машины, пользующиеся наибольшим спросом. Электрический автомобиль ничем не проще выводить на рынок, чем любой другой.

Государство ведь не сообщает, сколько будет стоить зарядка электромобиля. Условно: «зарядка стоит столько, сколько электричество в розетке» или «все электромобили будут чипированы, и при подключении счетчик будет крутиться в два раза быстрее». Например, в Великобритании электричество стоит таких денег, что люди, которые ездят на подзаряжаемых гибридах, электричеством не пользуются, потому что на бензине дешевле.

В период большого интереса к Зетте я говорил, что этой машины не будет на рынке. Ни по качеству, ни по потребительским свойствам эта машина не будет выглядеть в глазах потребителя как продукт, на который можно потратить серьезные деньги. Проект Кама? К данному моменту мы не видели ничего, кроме прототипа. Непонятно, каковы ключевые характеристики, по какой цене это будет продаваться. Пока не будет конкретики, говорить об этом нет смысла.

Получается, что государственные льготы и давать-то особо некому... Концепция — это хорошо. Но мечтания, положенные на бумагу, требуют конкретных действий. А какими они будут, пока не очень понятно. Поэтому есть подозрение, что программу электрификации транспорта мы так же благополучно провалим, как и концепцию развития газового транспорта. Не построим зарядные станции и не сможем договориться с автопроизводителями.

Стартапы, которые подали заявки на СПИК, может быть, будут пытаться организовать производство каких-то китайских электромобилей. Но это будут половинчатые решения, ведь отверточная сборка — это совсем не то, чего все вы хотим».