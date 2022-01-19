Казахстан и Башкирия разработали совместную дорожную карту на 80 млрд рублей инвестиций

Фото предоставлено пресс-службой Правительства Республики Башкортостан

19 января состоялось первое заседание рабочей группы по развитию сотрудничества между Башкортостаном и Казахстаном. В режиме видеоконференции его провели Глава Башкортостана Радий Хабиров и заместитель Премьер-министра – министр торговли и интеграции Казахстана Бахыт Султанов.

Открывая заседание, Радий Хабиров отметил, что народ Казахстана – братский для жителей Башкортостана, а традиционные дружественные связи будут и дальше активно развиваться. По его словам, товарооборот между Башкортостаном и Казахстаном за 11 месяцев 2021 года уже превысила значения допандемийного 2019 года и составила 365 млн долларов.

- Мы приступили к реализации двух крупных совместных проектов, которые в ближайшей перспективе представляют наибольший интерес. Это строительство завода по глубокой переработке древесины в Башкортостане и создание химического кластера на базе «Каустика» в Павлодаре, – отметил Радий Хабиров.

В дорожную карту по развитию внешнеэкономического сотрудничества с Казахстаном на 2022-2024 гг вошли порядка 70 мероприятий, отметил Первый вице-премьер – министр экономического развития и инвестиционной политики Башкортостана Рустам Муратов. Он сообщил, что основными направлениями являются инвестиционная деятельность, торгово-экономическая сфера, транспорт и туризм, агропромышленный комплекс, промышленность, образование и культура, жилищно-коммунальное хозяйство, строительство.

Туймазинский завод автобетоновозов, «НЕФАЗ» и казахстанское предприятие «КАМАЗ-Инжиниринг» подписали соглашение о поставке в Казахстан автосамосвалов и прицепной техники.

Перспективным направлением является поставка комплектующих и узлов, которые Кумертауское авиационное производственное предприятие планирует выпускать в кооперации с алма-атинским «Авиаремонтным заводом № 405». Пока идёт определение номенклатуры и подготовка договора, а также изучение потребности Казахстана в вертолетах Ка-32А11ВС и Ка-226 кумертауского производства.

Взаимовыгодные отношения складываются в сфере торговли и сельского хозяйства. Казахстанские предприятия начали поставку плодоовощной продукции через уфимский агропарк «ЕврАзия».

- Казахстан также готов увеличить экспортную составляющую. Мы подготовили перечень товаров, который могли бы поставлять на рынок Башкортостана. Его объём составляет 27 млн долларов. Это поможет нарастить наш взаимный товарооборот. У нас действует программа акселерации, которая стимулирует компании к выходу на внешние рынки. Мы готовы использовать и ваши платформы, чтобы шире представить наши предприятия на рынке Башкортостана, – сказал Кайрат Торебаев.

На совещании также был представлен проект строительства в Башкортостане завода ориентированно-стружечных плит (ОСП), которым заинтересовалась казахстанская компания «MEGA SMART». Производительность нового завода составит порядка 230 тысяч куб. м продукции в год. Предполагаемый объём инвестиций – 100-120 млн евро. Реализовать проект планируют в 2022-2027 годах. На предприятии по глубокой переработке древесины создадут более 300 рабочих мест. Для строительства завода определили площадку в Сибае. Представители компании «MEGA SMART» уже посетили Башкортостан и остались довольны осмотром площадки.

Еще один из крупнейших инвестпроектов – создание совместного предприятия «Башкирской содовой компании» и казахстанского АО «Каустик» на территории Специальной экономической зоны «Павлодар». Генеральный директор «Башкирской содовой компании» Эдуард Давыдов сообщил, что там планируют организовать несколько высокотехнологичных производств, которые обеспечат эффективную комплексную переработку сырья титан-цирконовых месторождений страны в востребованные продукты высокого передела. Проект с предполагаемым объёмом инвестиций порядка 1 млрд долларов позволит создать 1 240 новых рабочих мест и обеспечит импортозамещение в ключевых областях химической и лакокрасочной промышленности. В частности, в рамках проекта появится единственный в СНГ производственный комплекс по выпуску оксихлорида циркония.

Премьер-министр Правительства Башкортостана Андрей Назаров отметил, что общий объем потенциальных инвестиций в регион оценивается более чем в 11 млрд. рублей, что позволит создать более трехсот рабочих мест. Предполагаемый объем инвестиций по всем текущим проектам дорожной карты составляет порядка 80 млрд рублей.