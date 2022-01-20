Удаленка полезна для здоровья: школьники наконец-то выспались на дистанте

Исследование обнаружило, что на удаленке школьники в среднем стали спать на 75 минут дольше! Фото: Shutterstock

Каждое утро у большинства родителей школьников начинается с обыкновенного садизма. Пытаясь поднять ребенка к первому уроку, вы орете ему в ухо “Доброе утро!”, за ноги - за руки вытаскиваете из кровати и произносите мотивационные речи. Затем пытаетесь запихнуть в сонное чадо бутерброд и, в конце-концов, с облегчением выставляете бесчувственное тело за дверь. Наверное, у каждого в голове возникал вопрос: может быть, стоит перенести начало занятий в школе на более позднее время? Но в мире, видимо, существует что-то типа масонской ложи, в которой состоят люди, любящие просыпаться ни свет, ни заря. За исключением Геннадия Онищенко, никто из членов этого влиятельного ордена нам на глаза не попадался. Но власть их настолько велика, что даже серьезного обсуждения темы более позднего начала школьных занятий в обществе не ведется.

Но, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. В 2020 году грянула пандемия коронавируса, во многих странах объявили локдаун и перевод школьников на удаленную учебу оказался очень распространенной карантинной мерой. Так случайно были созданы условия для уникального социального эксперимента: что произойдет, если школьники будут учиться дома и вставать позже?

Группа ученых из Университета Цюриха провела масштабное исследование, в котором приняло участие в общей сложности 8972 школьников. Исследователи действовали следующим образом: сначала они провели онлайн-опрос среди 3664 старшеклассников в Цюрихе (три месяца - с 13 марта по 6 июня они сидели на карантине). Ученых интересовало, как самоизоляция повлияла на качество жизни подростков, сюда включалось несколько показателей:

- число социальных контактов

- продолжительность времени проведенного в интернете

- физическая нагрузка

- уровень стресса

- число выкуренных сигарет и количество выпитого алкоголя (для учеников старше 16 лет)

- режим сна.

Затем ученые проанализировали ответы и сравнили их с опросом 2017 года, в котором приняли участие 5308 молодых людей (это была контрольная группа).

- Многочисленные научные работы говорят, что во время самоизоляции симптомы депрессии и тревоги у молодых людей усиливались, а качество жизни - снижалось, - говорят авторы исследования. - Это объяснялось тем, что физически школьники были менее активны, лишены возможности общаться с друзьями и проводили много времени, сидя перед экранами планшетов и компьютеров. Однако наши результаты продемонстрировали положительную сторону от перехода школ на удаленное обучение - раньше этому аспекту не уделялось должного внимания. Мы обнаружили, что на удаленке школьники в среднем стали спать на 75 минут дольше!

Ученикам не надо было тратить время на дорогу и они соответственно могли вставать позже. Такой режим лучше соответствовал биологическим ритмам подростков. Они ложились спать в будни на 15 минут позже обычного, а вставали на 90 минут позже. Чистый выигрыш для сна составил те самые 75 минут.

- Безусловно, по отдельным позициям мы наблюдали и негативные последствия самоизоляции, - говорит профессор Оскар Дженни из Университета Цюриха. - Например, симптомы депрессии продемонстрировали 9 процентов школьников (против 2 у контрольной группы), а 32 процента учеников переживали, что пандемия плохо скажется на успехах в учебе. Но в целом по сумме всех показателей, мы увидели, что увеличение продолжительности сна напрямую связано с улучшением качества жизни школьников.

Хороший сон компенсировал негативные последствия карантина!

Известно, что хроническое недосыпание у подростков может привести к общей усталости, недомоганию и пагубно сказывается на таких сторонах интеллекта, как концентрация, память и внимание. Ученые утверждают, что раннее начало учебного дня противоречит естественным, биологически обусловленным потребностям сна у подростков.

“Результаты нашего исследования ясно указывают на пользу переноса начала занятий в школе на более позднее время, чтобы дети могли спать больше”, — подчеркивает профессор Дженни. Авторы исследования считают, что польза для здоровья от перехода на домашнее обучение была бы еще выше, если бы не давление ужасов пандемии на хрупкую детскую психику.