Задайте вопрос космонавту Петру Дуброву

Космонавт Петр Дубров во время подготовки к полету на орбиту. Фото: roscosmos.ru

Завершился очередной выход российского экипажа МКС Антона Шкаплерова и Петра Дуброва в открытый космос. Больше 7 часов вне станции в тяжелых скафандрах, при перепадах температуры от +150 до -150 С! И с непростым заданием.

Железные люди.

Особенно поражает работа на орбите Петра Дуброва.

Первый полёт. Очень-очень-очень напряженный. И уже четвёртый выход в открытый космос. Плюс - два веселых экипажа посещения…

Прием и разгрузка «Науки» и «Причала»…

Есть идея взять у Петра интервью на орбите.

Что бы вы спросили у героя-космонавта?

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