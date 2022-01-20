Задайте вопрос космонавту Петру Дуброву

Космонавт Петр Дубров во время подготовки к полету на орбиту. Фото: roscosmos.ru
Завершился очередной выход российского экипажа МКС Антона Шкаплерова и Петра Дуброва в открытый космос. Больше 7 часов вне станции в тяжелых скафандрах, при перепадах температуры от +150 до -150 С! И с непростым заданием.
Железные люди.
Особенно поражает работа на орбите Петра Дуброва.
Первый полёт. Очень-очень-очень напряженный. И уже четвёртый выход в открытый космос. Плюс - два веселых экипажа посещения…
Прием и разгрузка «Науки» и «Причала»…
Есть идея взять у Петра интервью на орбите.
Что бы вы спросили у героя-космонавта?
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