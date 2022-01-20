Вера Брежнева на Мальдивах снялась топлесс в узких стрингах

Вере Брежнева провела новогодние каникулы на Мальдивских островах. Фото: Инстаграм.

Вере Брежнева провела новогодние каникулы на Мальдивских островах. Отдых закончился, Вера уже вернулась в зиму, но в Инстаграме продолжает радовать поклонников фотографиями из отпуска. Самые пикантные кадры певица приберегла на десерт. В сторис она поделилась снимками, на которых позирует топлесс.

На одном из фото Брежнева загорает топлесс в черных трусиках-стрингах, лежа на боку с книгой. Вера расположилась спиной к камере, так что поклонники могут вдоволь насладиться зрелищем ее упругих ягодиц и тонкой талии.

Брежнева загорает топлесс в черных трусиках-стрингах, лежа на боку с книгой. Фото: Инстаграм.

На другом фото 39-летняя звезда позирует без лифчика в номере отеля. Артистка сделала селфи, и из одежды на ней в тот момент были только леопардовые стринги и широкополая шляпа. Вера скромно прикрыла свою обнаженную грудь рукой, так что все приличия были соблюдены.

На другом фото 39-летняя звезда позирует без лифчика в номере отеля. Фото: Инстаграм.

Еще несколько снимков демонстрируют роскошную фигуру Брежневой в черном купальнике. Поклонники в восторге от того, как выглядит артистка. «Вера одна из самых красивых певиц на нашей эстраде», «Идеальная фигура и идеальная Вера», «Невероятная красота», «Эстетика и ничего лишнего. Красота», - пишут фолловеры в комментариях.

Еще несколько снимков демонстрируют роскошную фигуру Брежневой в черном купальнике. Фото: Инстаграм.

На экзотические острова певица улетела без мужа Константина Меладзе. Компанию ей составили подруги и сестра Виктория Галушка, бывшая жена шоумена Александра Цекало. Артистка и ее близкие остановились в одном из самых роскошных отелей Мальдив – «The Ritz-Carlton Maldives». Одна ночь в нем может обойтись постояльцу в полмиллиона рублей. Певица поселилась на вилле, расположенной в тропическом саду. Но при этом постоянно приглядывалась к домикам на воде, стоящих прямо в океане на сваях. В итоге через несколько дней отдыха Брежнева все-таки переселилась в океанскую виллу. О своем отеле артистка говорит: «Стильный, при этом уютный».

Поклонники в восторге от того, как выглядит артистка. Фото: Инстаграм.

Вера рассказала подписчикам, что заслужила отдых как никогда. Она почти два года не была в отпуске. Все это время она мечтала предаться беззаботному пляжному ничегонеделанию. При этом артистка много читала: в начале отпуска она показала стопку книг, которые взяла с собой. А в конце отдыха призналась, что непрочитанными из десяти книжек остались только три.