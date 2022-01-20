Соцсети крадут у нас сон: Учёные выяснили, сколько времени мы тратим на них вместо отдыха

TikTok и Instagram не только сокращают продолжительность ночного сна, но и влияют на его качество Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Легли в постель, накрылись уютным одеялом, выключили свет… Самое время спать, казалось бы. Но… рядом же смартфон с планшетом. Почему б не полистать ленту Instagram пять минут и не посмотреть пару видео в YouTube?

Знакомо? Мне вот точно знакомо. Для привычки, характерной для многих людей в наше время, ученые уже придумали термин: сонная прокрастинация. Вообще, прокрастинация - это когда мы откладываем нужное дело на часы, дни, недели. К экзамену готовимся в последний момент, хотя был целый семестр. Проект сдаём впритык к дедлайну, хотя можно было распределить работу равномерно.

То же самое и со сном. Многие люди сами, пусть и бессознательно, оттягивают момент засыпания. В точности как с работой. А с утра не могут оторвать голову от подушки и пьют кофе ведрами.

Портал Sleep Junkie провёл исследование, в котором участвовали две тысячи взрослых американцев. Подопытные разрешили учёным отслеживать, какими соцсетями и приложениями они пользуются по вечерам лёжа в постели. Также исследователи измеряли продолжительность и качество сна с помощью умных часов.

Так вот - «сонная прокрастинация» обнаружилось у 78% участников эксперимента. Все они могли бы спать дольше и крепче, если бы просто выключали и свет и закрывали глаза, а не брали в руки телефон.

Также выяснилось, какие именно соцсети крадут у людей сон. Хуже всех - модный TikTok.

TikTik - любители видео зависают там в среднем 1 час 7 минут каждую ночь.

Instagram отнимает 58 минут сна.

Twitter - 50 минут.

Facebook - 45 минут.

Но дело не только в продолжительности ночного отдыха. Обычно у взрослого человека 20 - 25% всего времени, что он проводит во сне, занимает так называемая фаза быстрого сна, или REM-фаза. Мозг активен, глазные яблоки быстро двигаются, мышцы, наоборот, расслаблены. Именно во время фазы быстрого сна мы видим яркие и интересные сны. А ещё считается, что мозг фильтрует набранную за день информацию и чистит свои «файлы». И фаза эта необходима для полноценного отдыха и восстановления.

У тех, кто надолго залипает в соцсетях перед сном, REM-фаза становится короче. И опять же сильнее всего влияет TikTok! Он сокращает фазу быстрого сна до 14% в течение ночи (вместо нормальных 20 - 25%). Instagram - до 15%. Facebook - до 19,5%, то есть почти в пределах нормы. Получатся, или видео перед сном - или сны?

- Скорее всего, дело в том, что соцсети, и особенно TikTok, способствуют выработке адреналина и допамина, «гормона счастья». Появляется ощущение, что мы заряжаемся энергией, отдыхаем, чувствуем себя радостнее, - предполагает эксперт по сну Дороти Чамберс.

Хочется листать о ленту дальше - а вдруг там что-то интересное? Ну ещё одно видео, оно же наверняка классное! Остановиться и отложить телефон сложно, даже если мы понимаем, что завтра рано вставать. Так что совет экспертов один, простой и сложный одновременно: вообще не брать гаджет в постель и не класть его рядом с кроватью. Соцсети сами по себе вовсе не зло, просто лучше найти для них другое время.