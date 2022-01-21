Кружева, маски, кожаный плащ и пиджак на голое тело: большие модники Михалкова, Акиньшина, Познер и Янковский умеют стильно наряжаться

«Карамора» - это история о предреволюционном Петербурге. Фото — видеосервис START

Данила Козловский презентовал свой первый сериал «Карамора». 36-летний Козловский – и режиссер, и генпродюсер, и исполнитель главной роли. «Карамора» - это история о предреволюционном Петербурге, где идет борьба между анархистом Караморой (Данила Козловский) и тайным орденом вампиров. На мероприятии собрались люди знаменитые и уважаемые. Это первая в 2022-м году премьера, где собрали столько людей – под это дело сняли киноцентр «Октябрь» целиком. Отметили самые обсуждаемые в сети выходы – народ соскучился по свежим фото и нарядам звезд.

87-летний Владимир Познер с женой Надеждой – единственные, кто весь показ (да и все мероприятие) провели в масках. Владимир Владимирович «как денди лондонский одет»: в кашемировом оливковом полувере – по мнение стилистов это идеальная вещь для выхода в кино зимой 2022-го. Сочетается со всем: от денима до брюк со стрелками, от пальто до пуховиков. Познер пришел в модной дубленке. Телеведущий выгодно отличался от коллег, которые по традиции выбрали черный для премьеры – ошибиться сложно и больше шансов не пасть жертвой критики в модном обзоре.

Фото — видеосервис START

62-летний Дмитрий Дибров опять похудел и выглядел стильно в черном кожаном плаще. В таких в 90-е ездили на разборки, а теперь рекомендуют как самую модную вещь на весну. Модники в Голливуде называют этот прикид «образом из старой «Матрицы». Длинные полы и подплечники – необходимые детали плаща, еще рекомендуют объемный воротник. Кажется Дибров удачно обновил гардероб и наконец-то выглядит как модник. Говорят, что телеведущий недавно переболел омикроном, поэтому и исхудал.

Фото — видеосервис START

53-летний режиссер и актер Филипп Янковский нечастый гость даже на премьерах коллег. В этот раз он – воплощение мужской элегантности. Филипп демонстрирует тренд сезона – многослойность: хлопковая рубашка, кофта на молнии, пиджак. Серые джинсы можно носить и в пир, и в мир с любым верхом. Рядом с коллегой – народный артист Константин Хабенский.

Фото — видеосервис START

34-летняя актриса Оксана Акиньшина выгуляла идеальный total black look. Здесь главное – платье с кружевным декором. Кружева вновь на всех подиумах, а благодаря Акиньшиной еще и на светской премьере. Интересный вырез и креативный завязывающийся воротник из «нулевых». Артистка собрала волосы алой лентой – в сериале же есть вампиры. Акиньшина со своим бойфрендом Данилой Козловским отношения не афишировали на людях, но в кинозале общались.

Фото — видеосервис START

33-летняя актриса Паулина Андреева, как всегда, идеально элегантна рядом с супругом режиссером Федором Бондарчуком. Паулина пришла в брючном костюме с удлиненным жакетом строго кроя. Тенденция на маскулинность давно уже на подиумах, поэтому жакеты похожие на вещи, снятые с мужского плеча, есть в гардеробе всех модниц. Пиджак теперь носят на голое тело или топ.

Фото — видеосервис START

35-летняя актриса Надежда Михалкова демонстрирует еще один тренд – в образе нужно комбинировать разные цвета. Шоколадные туфли, зеленая юбка, черная кофта – только яркой сумки не хватает.

Фото — видеосервис START

29-летняя Варвара Шмыкова пришла с мужем Даниилом Радловым. Артистка умеет выглядеть эффектно – в этот раз ей помогла яркая шляпа. Примечательно, что вот такие фетровые или тканевые широкополые шляпы весной станут главным головным убором у модниц. Вместе с чепчиками (у жены Петросяна и Собчак уже есть) и «федорами» (моделями с низкими полями) их рекомендуют носить с пальто, куртками и дубленками. Кстати, отличный выход, когда нет времени на прическу – шляпу на голову и в кино.

Фото — видеосервис START

Ну а сериал «Крамора» с 20 января можно посмотреть на видеосервисе START.