Двойное тестирование и перчатки: что изменилось в рабочих поездках главы кабмина с приходом штамма «омикрон»

Воронеж. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и министр транспорта РФ Виталий Савельев (справа налево) во время посещения ПАО "Воронежское акционерное самолетостроительное общество". Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

В четверг Михаил Мишустин совершил первую в этом году рабочую поездку. Выбор премьера пал на Воронеж. В связи с молниеносным распространением «омикрона» меры безопасности на этот раз были повышенными. Журналисты правительственного пула и участники делегации как всегда накануне поездки с премьером сдали ПЦР тесты на коронавирус. Но по прилету в Воронеж нужно было пройти дополнительное тестирование: всем пришлось сдать экспресс-тесты. По счастью, никого не «забраковали».

Сам Мишустин на этот раз был не только в медицинской маске, но и в черных перчатках.

Как всегда, во время рабочих поездок, премьер посетил местную больницу. Ему показали новый корпус детской онкологии, гематологии и оториноларингологии в областной детской клинической больнице №1. Строительство нового корпуса ведется в рамках национального проекта «Здравоохранение». Пациентов здесь должны начать принимать до конца первого квартала 2022 года.

Мишустину также рассказали о строительстве областного онкологического диспансера, презентовав, в том числе проект нового радиотерапевтического корпуса. Губернатор Воронежской области Александр Гусев попросил Мишустина помочь со стройкой.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время осмотра кабинета магнитно-резонансной терапии на территории корпуса детской онкологии, гематологии и оториноларингологии "Воронежской областной детской клинической больницы №1". Фото :Дмитрий Астахов/ ТАСС

- Необходимо, чтобы вы предоставили все необходимые документы на согласование в Минздрав до 1 февраля, и, если медико-техническое задание будет одобрено Минздравом, мы рассмотрим возможность обеспечить финансирование, - пообещал Мишустин.

Во время посещения больницы Мишистин прокомментировал ситуацию с «омикроном».

- Непростое время. Надо поддерживать наших медиков, которые каждый день борются за здоровье наших людей, наших детей. Самое важное сейчас - это количество коек, которые готовы принять больных, количество врачей и правильно оказанная медицинская помощь, - заметил глава кабмина.

Мишустин также посетил фабрику радиоэлектронной аппаратуры - концерн «Созвездие» (входит в «Ростех»). Премьер прошелся по цехам и осмотрел образцы выпускаемой предприятиями концерна высокотехнологичной гражданской продукции, предназначенной для организации цифровой профессиональной радиосвязи, создания сетей 5G и защищенной видеоконференцсвязи. Премьеру рассказали, что «Ростех» в 2024 году планирует начать серийный выпуск оборудования для 5G.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и генеральный директор фабрики радиоэлектронной аппаратуры АО "Концерн "Созвездие" Михаил Артемов (справа налево на первом плане) во время посещения предприятия. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

- А над 6G работаете? Это не шутки! Давайте подумаем, что для этого надо, сосредоточим все научные центры для этого. Уже все страны на сегодняшний день бегут в сторону 6G, - заметил премьер.

Посетил Мишустин и «Воронежское акционерное самолетостроительное общество» (ВАСО). Премьер рассказал о задаче по созданию в России высокотехнологичного сверхзвукового самолета, который позволит сократить время перелета на Дальний Восток, в Австралию, Южную Корею и Японию.

- В ближайшее время выделим дополнительно около 2 млрд. рублей на реализацию еще двух значимых проектов. Один из них - это новый широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет, а второй - это наш региональный Ил-114-300, который создается также по поручению президента, он должен заменить устаревшие машины Ан-24 на местных авиалиниях, - рассказал Мишустин на состоявшемся затем совещании по развитию гражданской авиации.

Премьер также сообщил о планах довести долю отечественных самолетов в парке крупнейших авиаперевозчиков страны как минимум до 30% за следующие 9 лет.

Мишустин отметил, что российские разработки в авиастроении обладают хорошим потенциалом.

- Мы рассчитываем, что темпы строительства гражданских воздушных судов через пять лет превысят 100 единиц техники в год, - сообщил он.