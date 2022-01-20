Суд в Москве вынес приговор наркодельцам из Аргентины и Германии

В операции по разработке наркокартеля приняли участие сотрудники российской полиции и Службы внешней разведки. Фото: Пресс-служба Дорогомиловского суда/ТАСС

Сегодня приговором Дорогомиловского районного суда столицы согласно вердикту присяжных заседателей по всем пунктам предъявленных обвинений признаны виновными участники наркогруппировки, осуществившей доставку из Аргентины в Россию более 360 килограммов наркотиков.

- Организатор преступной группировки Андрей Ковальчук получил 18 лет лишения свободы и 1 800 000 штрафа, члены преступной группы: Абянов – 17 лет лишения свободы и штраф 1 600 000 рублей, Калмыков – 16 лет лишения свободы со штрафом 1 000 000 рублей, Худжамов – 13 лет и 900 000 рублей штрафа, - перечислили в ФСБ России.

Если не получится обжаловать наказание (что вряд после присяжных), то вся компания будет отбывать сроки в колонии строгого режима.

В ведомстве отметили, что первые задержания членов наркокартеля прошли еще в декабре 2017 года. Тогда наркодельцы были задержаны с поличным в результате совместной операции сотрудников Федеральной службы безопасности, Службы внешней разведки и Министерства внутренних дел России, а также Национальной Жандармерией Аргентины.

Спецслужбам удалось инсценировать "международную контролируемую поставку" наркотика, которая позволила задержать и организатора наркокартеля - гражданина России Андрея Федоровича Ковальчука.

Главарь преступной группировки был пойман в марте 2018 года во взаимодействии с правоохранительными органами ФРГ на территории Германии и экстрадирован на территорию России.

- Работа, направленная на привлечение к ответственности иных участников наркогруппировки и их сообщников в России и за рубежом, продолжается, - заявили в ФСБ России.

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