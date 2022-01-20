Фигуранты дела об аргентинском кокаине получили от 13 до 18 лет колонии Фото: REUTERS

Дорогомиловский суд Москвы назначил фигурантам дела о поставках аргентинского кокаина в Россию от 13 до 18 лет заключения в колонии строгого режима.

По информации ТАСС, основной фигурант, Андрей Ковальчук, получил 18 лет колонии. Кроме того, ему назначен штраф в 1,8 миллиона рублей. Ковальчук выдавал себя за сотрудника российских спецслужб.

Другие фигуранты, помимо реальных сроков, также будут обязаны выплатить штрафы от 900 тысяч до 1,6 миллиона рублей. Тем временем защита осужденных намерено добиваться их оправдания.

Напомним, зимой 2018 года в ходе полицейской операции на территории российской дипмиссии в Аргентине было обнаружено 389 килограммов кокаина. Наркотическое вещество было упаковано в 12 чемоданов, спрятанных в одном из корпусов дипучреждения.

Сайт kp.ru писал о подробностях инцидента с аргентинским кокаином в российском посольстве