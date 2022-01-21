Застройщики оживились

В 2021 году на территории указанного региона началось строительство 587 многоквартирных домов на 122 тыс. квартир. Фото: сайт Pixabay.com

Такие цифры привел на онлайн-конференции, посвященной развитию жилищного строительства в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО), заместитель руководителя Аналитического центра ДОМ.РФ Юрий Ачкасов.

Он рассказал, что в 2021 году на территории указанного региона началось строительство 587 многоквартирных домов на 122 тыс. квартир общей площадью 5,5 млн кв. м, а всего на данный момент строится 1 325 домов на 355 тыс. квартир общей площадью 15,7 млн кв. м. Это 13% всего нового строительства в России. Однако 86% проектов пока реализуются в Санкт-Петербурге, Ленинградской и Калининградской областях.

Анализ ситуации строительного рынка позволяет сделать выводы: девелоперы явно оживились, приспособились к ныне действующим условиям проектного финансирования на основе счетов эскроу, что способствует ускорению всех процессов по реализации новых планов. И, хотя средний показатель в округе по применению счетов эскроу (71%) пока ниже, чем по стране (75%), это лишь вопрос времени. Уже сейчас есть территории, где он существенно выше – например, Калининградская (88%), Вологодская (81%), Ленинградская (77%) области. А Республика Коми и Новгородская область, где объемы строительства жилья невелики, уже полностью перешли на проектное финансирование.

Кроме того, свое дело делают и льготные программы по ипотеке, работающие в СЗФО, оператором которых выступает ДОМ.РФ (Льготная» и «Семейная» ипотека, а также выплаты 450 тыс. на ипотеку многодетным семьям).

За все время их действия 153 тыс. семей в СЗФО получили льготные ипотечные кредиты, еще 20 тыс. семьям выдали средства на погашение ипотеки при рождении третьего ребенка или последующих детей.

Подчеркнем, что 73% всех льготных кредитов в СЗФО выдано по программе «Льготная ипотека» на новостройки. При этом большая часть кредитов с господдержкой (76%) приходится на Санкт-Петербург и Ленинградскую область.

Аналитики считают, что дальнейшему развитию рынка ипотеки в других регионах будет способствовать господдержка индивидуального жилищного строительства, в том числе распространение на данный сегмент программ субсидирования ставок по ипотеке.

Развивается в СЗФО и рынок арендного жилья. Среди планов ДОМ.РФ в округе - строительство арендных домов в Санкт-Петербурге, Архангельске и Калининграде. Единый институт развития взаимодействует по этим вопросам с рядом застройщиков и муниципалитетами. К настоящему моменту ДОМ.РФ уже профинансировал 14 проектов по направлениям «Аренда для граждан» и «Корпоративная аренда» — это около 9,5 тыс. квартир и апартаментов площадью 481 тыс. кв. м в 5 регионах России.