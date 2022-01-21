Подвигу отряда лыжников-диверсантов НКВД СССР - 80 лет

Картина художников П. Соколова-Скаля и А. Плотнова «Подвиг 22 героев-лыжников». Фото: Фонд Центрального музея войск национальной гвардии

Январь 1942 года. Этот месяц считается началом контрнаступления в Битве за Москву. В эти морозные дни 27 бойцов-диверсантов Отдельной мотострелковой бригады особого назначения (ОМСБОН) НКВД СССР (считается предтечей и спецназа ГРУ, ФСБ и Росгвардии) под командованиям старшего лейтенанта Кирилла Лазнюка, получили приказ: совершить марш-бросок на лыжах по лесам Калужской области и внезапно напасть на фашистов в деревне Хлуднево, чтобы взять под контроль важную дорогу на город Сухиничи. По этой трассе к Сухиничи отступали танковые подразделения Гудериана. Диверсантам поручили отвлечь немцев, удерживать дорогу до подхода основных сил 328-й стрелковой дивизии.

Бойцы совершали переходы ночами, так как не всегда знали четко где проходит линия фронта: ожесточенная борьба шла даже за небольшие населенные пункты и деревни.

В ночь с 22 на 23 января 1942 года, омсбоновцы вышли к деревне Хлуднево. По разведданным в там должен был находиться взвод охраны фашистов, но в ходе ночной рекогносцировки на местности выяснилось, что в деревне сосредоточен усиленный танками пехотный батальон гитлеровцев численностью в 400 человек. Бойцы ОМСБОНа решили разбиться на группы и внезапно атаковать спящих врагов.

Евгений Александрович Ануфриев в Центральном музее внутренних войск, 1971 г. Фото: Фонд Центрального музея войск национальной гвардии

27 ВСТУПИЛИ В БОЙ

В полночь, после смены караула диверсанты вырезали в деревне всех часовых. После этого начали атаку: группа красноармейца Владимир Захарова взорвала штаб с офицерами, младший сержант Алексей Кругляков с бойцом Иваном Корольковым забросал гранатами несколько домов, где ночевали гитлеровцы, группа сержанта Михаила Егорцева, в которую входил старшина Иван Бойченко и красноармеец Валерий Москаленко уничтожила несколько экипажей немецких танков и вывела из строя гранатами три боевые машины. Бой шел около суток.

Граффити в районном центре Думиничи Калужской области, посвящённое подвигу омсбоновцев у деревни Хлуднево. Фото: Фонд Центрального музея войск национальной гвардии

К моменту, когда неприятель оттеснил выживших бойцов к бревенчатому сооружению, который и стал для них, занявших круговую оборону, последним оплотом, омсбоновцы уже успели уничтожить и ранить более 150 гитлеровцев. Они не дрогнули и под минометным обстрелом. Никто не бросил оружия и не поднял рук.

Когда на бойцов рухнула горящая крыша, из обугленных стен навстречу врагу шагнул бывший начальник смены 1-го часового завода имени С.М. Кирова (г. Москва) и бывший московский спортсмен Лазарь Паперник. Последней гранатой он подорвал себя на глазах у гитлеровцев.

Памятник Герою Советского Союза Л. Папернику в Москве на улице, названной в честь отважного омсбоновца. Фото: Фонд Центрального музея войск национальной гвардии

А ВЫЖИЛИ ПЯТЕРО

Из 27 омсбоновцев выжили пятеро: во время боя два ранения подряд получил командир подразделения — Кирилл Лазнюк. Егорцев приказал бойцам Евгению Ануфриеву и Алексею Круглякову вынести оврагом командира из охваченной огнем деревни. Все трое переживут войну, а Евгений Ануфриев станет профессором философии МГУ. Он уйдет из жизни в 98 лет - 6 февраля 2020 года.

Бориса Перлина и Ивана Корольков гитлеровцы сочтут убитыми. С последнего немцы даже сняли сапоги, решив, что он мертв.

Оккупанты спешили: понимали, что на помощь передовому подразделению вот-вот должно прийти подкрепление. Бойцы 328-й дивизии действительно позже сломят сопротивление немцев.

В штаб фронта после боя ушла сухая сводка: «Задача командования, поставленная отряду старшего лейтенанта К. З. Лазнюка выполнена».

Герои-диверсанты на сутки задержали моторизированные подразделения фашистов у деревни Хлуднево до подхода основных сил. Это дало возможность советским войскам выбить из Сухиничей крупную группировку гитлеровских войск, которая благодаря омсбоновцам не дождалась подмоги.

Фото: Фонд Центрального музея войск национальной гвардии

За этот подвиг 21 июля 1942 года Лазарь Паперник был посмертно удостоен звания Героя Советского Союза. Еще 22 военнослужащих отряда были награждены орденами Ленина и двое – орденами Красного Знамени.

В 1967 году в деревне Хлуднево на средства советских офицеров был открыт обелиск боевой славы, посвященный подвигу бойцов отряда Лазнюка. А столичные художники Павел Соколов-Скаля и Андрей Плотнов написали картину «Подвиг 22 героев-лыжников», которая сейчас экспонируется в музее пограничных войск ФСБ России.

СПРАВКА «КП»

ОМСБОН и по сей день считается уникальным войсковым соединением времен Великой Отечественной войны. В состав этой бригады помимо пограничников и военнослужащих внутренних войск, были включены лучшие спортсмены страны, студенты московских вузов, воины-интернационалисты, прибывшие по направлениям Исполкома Коминтерна — испанцы, болгары, австрийцы, венгры, немцы, поляки, словаки, чехи, представители других народов Европы и Азии. Они имели опыт подпольной борьбы и боевой опыт, сражаясь в рядах интербригад в Испании.

Фото: Фонд Центрального музея войск национальной гвардии

В течение войны, начиная с 1942 года, в тыл врага было направлено 108 спецотрядов и оперативных групп из военнослужащих ОМСБОНа общей численностью 2,5 тысяч человек. Небольшие группы в 30-50 бойцов за счет притока местного населения вырастали в тылу врага в крупные партизанские отряды. По свидетельству ветерана ОМСБОНа НКВД СССР, участника Великой Отечественной войны Ф.Л. Курлата, лишь неполный итог действия этой бригады на войне составил 1415 пущенных под откос вражеских эшелонов, 335 взорванных мостов, более 120 разгромленных гарнизонов, штабов и комендатур врага и свыше 137 тысяч уничтоженных гитлеровцев.

За подвиги и героизм свыше 5000 воинов бригады были награждены орденами и медалями СССР, а более двадцати - удостоены высокого звания Героя Советского Союза.