Открыв у себя представительство Тайваня, Литва явно не представляла, во что вляпалась

Китай настоятельно посоветовал литовцам не спешить. Но те, проявив гордую непреклонность, офис Тайваня все же у себя открыли. Фото: ТАСС

Во второй половине прошедшего года разыгралась дипломатическая трагикомедия. Евро-демократическая Литва, возомнив себя мифическим Давидом, вступила в схватку с азиатско-авторитарным Голиафом - Китаем. Вильнюс решил открыть у себя представительство Тайваня, который в Пекине считают неотъемлемой частью материкового Китая. Но события пошли не по библейскому сценарию.

Китай настоятельно посоветовал литовцам не спешить. Но те, проявив гордую непреклонность, офис Тайваня все же у себя открыли. Причем именно Тайваня, а те Тайбэя. Тонкость тут в том, что представительства Тайбэя в других странах Пекин еще терпит - все-таки речь идет всего лишь о городе. А вот открытие миссии Тайваня, как бы она ни называлась, рассматривает как фактическое признание «второго Китая» и жестко наказывает забияк.

А тут еще некоторые политики Литвы уточнили смысл дипломатического демарша: Вильнюс, дескать, намерен развивать отношения с «демократическим Тайванем» и стать примером для всех других европейских стран.

Дальнейшее было предсказуемым: Китай отозвал посла из Вильнюса и предложил литовцам вернуть на родину своего. Потом вычеркнул Литву из таможенного реестра, обнулив попытки литовского бизнеса торговать с «поднебесной». Вдобавок перекрыл поставки китайских комплектующих немецким предприятиям в Литве. Власти гордой республики обратились за поддержкой в ЕС, но там в итоге дали понять, что это чисто литовская проблема.

Почему Литва вдруг стала дерзить Китаю и чем это для нее может закончиться, Сайт kp.ru попросил рассказать политолога Александра Носовича, который давно наблюдает за литовской политикой.

- Для литовских политиков ключевое значение имело одобрение их антикитайской активности Соединенными Штатами, - поясняет эксперт. - Они этого и не скрывают: бывший премьер-министр Литвы, представитель правящей литовской партии консерваторов в Европарламенте Андрюс Кубилюс заявил, что в Вильнюсе стали развивать отношения с Тайванем, чтобы «сохранить внимание США». Это очень честная позиция. Литовская власть сделала своей нишей на мировом политическом рынке политико-дипломатические кампании против третьих стран. Традиционные объекты литовской враждебности всегда были Россия и Белоруссия, однако теперь склочная риторика в адрес Москвы и Минска не продается так хорошо, как раньше. У единственного заказчика литовских услуг – США – меняются приоритеты. «Сдерживание» России в Восточной Европе отходит на периферию внимания Вашингтона, безусловное центральное направление внешней политики теперь – Китай. Поэтому в Вильнюсе решили подсуетиться и предложить заказчику еще и антикитайскую кампанию. Примечательно, что президент Литвы потратил те несколько минут, что у него были на общение с Джозефом Байденом во время экологического саммита в Глазго на разговор не про Россию, а про Китай.

- Откуда у Вильнюса завышенная самооценка по поводу того, что он может солировать на международной арене - прежде всего в нападках на Россию, а теперь вот посчитал, что и Китай для него по плечу?

- Правящие в Литве консерваторы обитают в своей виртуальной реальности, в которой они «развалили СССР». Об этом тоже говорится вполне открыто: центробежное движение в Советском Союзе началось, дескать, с литовского «Движения в поддержку перестройки», Саюдиса, и ныне правящие выходцы из него считают, что они дали первый импульс к распаду СССР, проторив другим союзным республикам «путь к свободе». Китай для них (после того, как он официально был признан противником США) – второй СССР, а Давид и Голиаф – рабочая метафора. В своем узком кругу литовские правящие мыслят национал-романтическими образами: разрушили одну «тюрьму народов», разрушим и другую. Плюс для литовского истеблишмента определяющее значение имеет блоковое мышления. Они исходят из того, что литовцы – они не сами по себе, а члены НАТО и ЕС. В конфликтах с Россией у Вильнюса главная надежда всегда была на то, что Литву защитят США и другие союзники по НАТО. Так же с Китаем.

- Почему Россия, которая для литовцев уже давно главный враг и которой Вильнюс с особым упоением делает всякие гадости, не решалась поступить столь же решительно, как это сделал Китай, например, после судилища над советскими военными якобы за «преступления против человечности»? Даже одного задержания полковника Меля было бы достаточно, чтобы поставить их на место жесткими экономическими и политическими мерами. В чем причина нашей терпимости?

- Здесь несколько причин. Во-первых, Россия долгое время исходила из сентиментального представления, что бывшие советские республики долгое время были с ней одной страной, и она с ними все еще единое культурное и отчасти экономическое пространство. Поэтому с соседями надо договариваться «по-доброму», напирать на наше общее прошлое и вообще все то общее, что у нас есть. Сейчас такой подход уходит в прошлое, а в отношениях стран Прибалтики уже ушел окончательно, тем не менее, в 1990-2000-е годы он во многом определял отношения даже с такими антироссийскими странами, как Литва.

Во-вторых, «прибалтийские сестры» рассматриваются в Москве как мелкие провокаторы, которых США подталкивают под ноги России, чтобы спровоцировать ее на резкий ответ. Особенно ярким такое поведение прибалтов было в 2014-2016 годах, когда из той же Литвы сыпались заявления о России как «террористическом государстве», ее сравнения с Третьим рейхом, сомнения в психическом здоровье Владимира Путина. Все это было нужно, чтобы спровоцировать Россию на грубость, которая оправдала бы размещение батальонов НАТО в Прибалтике. Россия тогда на провокации не поддалась – впрочем, батальоны НАТО в Прибалтике все равно появились.

В-третьих, если говорить именно о Литве, тот есть еще фактор Калининградской области, которая после распада СССР находилась в стратегической зависимости от своей восточной соседки. В плане энергетики, продовольственной безопасности, логистики так далее. Однако в последние годы эта зависимость последовательно преодолевается, Калининград обретает стратегическую автономию, и вскоре это позволит России разговаривать с Литвой совсем другим языком.

- Какие перспективы у Литвы, если она не извинится перед Китаем и не выставит представительство Тайваня вон?

- Здесь нужно учитывать, что нынешнее правительство Литвы крайне непопулярно в народе, а его антикитайская политика непопулярна особенно. Против действий консерваторов в отношении КНР по опросам высказывается большинство литовцев. Это обстоятельство видят и Пекин, и литовская оппозиция – социал-демократы и «зеленые». Поэтому они высказываются, соответственно, за сотрудничество со здоровыми общественными силами в Литве и за нормализацию отношений с Пекином. Так что, если в США не увидят для себя особой ценности в «крестовом походе» литовских консерваторов против Китая (а пока не заметно, чтобы Вашингтон по-настоящему заинтересовала эта история), власть в Литве может смениться раньше очередных парламентских выборов.

А как в самом Китае восприняли дерзкую выходку Литвы? Увы, эту страну, не стесняясь в выражениях, там сравнили с «мышиным дерьмом» и «маленькой шавкой Америки, которую надо стереть в порошок», а китайский МИД предрек ее будущее на «помойке истории».

Но и американцы, если честно, знают цену «литовскому Давиду». Вспомним, что говорил о прибалтийских странах Джордж Фридман, глава известного аналитического центра Stratfor: «Оборонять их (страны Балтии - КП.) невозможно, но, если вои ны можно избежать, они становятся как раз тои костью, которои самое место в глотке России». Попробовала Литва залезть и в глотку Китая, но тот ее с презрением выплюнул и собирается раздавить.