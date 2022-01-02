В Литве заявили о готовности биться с Китаем "до последнего литовца" ради благосклонности США

Премьер-министр страны Ингрида Шимоните заявила, что Китай, ни больше, ни меньше, а просто пиарится на Литве Фото: REUTERS

Одна очень маленькая и очень гордая Литва решила биться в торговой войне с каким-то Китаем до последнего литовца. Новый год не внес в ситуацию ничего нового, за исключением одного очень интересного умозаключения. Премьер-министр страны Ингрида Шимоните заявила, что Китай, ни больше, ни меньше, а просто пиарится на Литве.

- Возможно, это игра КНР ради пиара: когда Литву обвиняют в вещах, которых она на самом деле не делает. Но здесь, к сожалению, кажется, что страны, не входящие в состав стран западной демократии, имеют свой отдельный подход к тому, как ими управляют и как создается история того, что государства делают, - заявила она.

Это высказывание может соперничать по заумности с одним из главных тезисов предновогоднего интервью главы правительства Эстонии Каи Каллас, которая заявила: "Если посмотреть на размещение армейских подразделений вокруг Украины, то все указывает на то, что там размещаются войска". Украинский столичный градоначальник в этот момент, наверное, обзавидовался такому умению выражать свои мысли.

Но с Литвой ситуация действительно серьезная. Напомним, отношения КНР и Литвы обострились после того, как Вильнюс громогласно открыл у себя представительство Тайваня. Для Пекина, считающего Тайвань своей мятежной провинцией, это был удар ниже пояса. Ответ не заставил себя долго ждать. КНР понизил уровень дипотношений, прекратил торговлю с Литвой и вычеркнул прибалтийскую республику из Таможенного реестра государств. Кроме того, КНР заблокировала транзит своих грузов через литовские порты и фактически начала оказывать давление на крупнейшие европейские и мировые компании, требуя от них вывести свои производства из Литвы, пригрози прекратить экономические отношения и с ними. И германские промышленники уже объявили, что будут вынуждены это сделать, если Литва не восстановит нормальные отношения с Китаем.

Правительство Литвы обратилось за помощью в Евросоюз, но там выразили "сочувствие и понимание". Правительство Литвы заявило, что готово поддержать страдающие от обострения отношений с Китаем компании и зарезервировало на поддержку такого бизнеса 6,6 млн евро. Очень значимая сумма, если учесть, что потери от сворачивания литовского бизнеса с Китаем оцениваются в сумму от 5 до 9 млрд. евро. И вот теперь премьер Литвы не нашла ничего лучше, чем обвинить Китай в "пиаре на костях" прибалтийского комнатного мини-тигра. И пообещала, что "ни у кого не получится изменить выбранный Литвой курс внешней политики".

И ведь в этой ситуации виновата сама Литва, только и исключительно она. О чем, кстати, прямо проговорился экс-премьер Литвы, а ныне европарламентарий Андрюс Кубилюс, объяснивший, зачем его республика совершила такой альтернативно одаренный шаг.

- Для сохранения внимания США наши отношения с Тайванем являются разумным политическим инструментом. Нашу позицию по Тайваню можно считать весьма важной, имеющей не только большое прагматическое значение, но и приносящей пользу Литве, - заявил этот проамериканский европейско-литовский политик.

Понимаете, да? "Для сохранения внимания США". Для этого они не только из штанов выпрыгнут, они и войну объявят. До последнего литовца, благо их в стране осталось на уровне китайской статистической погрешности или и того меньше. А уж сколько пользы Литве это принесло, ни в сказке, ни пером. Кушайте теперь эту пользу, не обляпайтесь. И ложками побольше. Да, неаппетитно, но сами сварили же.

А самое интересное, что в Вашингтоне их "героизм" если и заметили, то не оценили. В самих США жесткие прагматики крайне осторожны в отношениях с КНР и от любого неосторожного шага шарахаются.

И только в соседней Латвии сейчас молятся, чтобы в Китае власти оказались подкованы в географии и не перепутали Ригу с Вильнюсом.

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