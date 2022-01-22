Американская тележурналистка продолжила репортаж, после того как ее сбил автомобиль

Полиция устанавливает, почему водитель внедорожника не заметил девушку. Фото: стоп-кадр видео

Корреспондент американского телеканала WSAZ в Западной Вирджинии была сбита автомобилем в тот момент, когда она вела прямой репортаж с улицы.

После ДТП журналистка поднялась и продолжила общаться с коллегами, находившимися в студии.

Почему водитель внедорожника не заметил Тори Йорги, которая вела репортаж с обочины дороги, придется устанавливать полиции Западной Вирджинии.

Йорги вела репортаж в одиночку, без оператора, поэтому просто не могла заметить приближающийся автомобиль, а предупредить ее было некому.

Несмотря на то, что машина двигалась достаточно медленно, удар, который пришелся девушке в спину, оказался довольно сильным, и она упала на землю.

Собеседник Йорги в студии буквально замер от неожиданности, однако некоторое время спустя девушка поднялась и продолжила прерванную работу.

После окончания репортажа ее доставили в ближайшую больницу, где медики констатировали – ничего страшного с ней не случилось, она отделалась испугом и парой синяков.

– Это не впервые – мне уже бывало так больно. Когда я училась в колледже, – пошутила позже журналистка.