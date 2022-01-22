Теперь можно: Экс-супруга Лепса после развода снялась в кружевном боди

Брак Григория Лепса и Анны Шаплыковой длился 20 лет. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Бывшая жена Григория Лепса Анна Шаплыкова порадовала подписчиков своего Инстаграма пикантным кадром. Экс-супруга артиста сфотографировалась в кружевном боди и в джинсах, сидя на стуле. Бывшая танцовщица даже после рождения троих детей сохранила стройную фигуру, так что снимок получился действительно эффектным.

В подписи к фото Анна призвала своих подписчиков никому не завидовать, поскольку зависть отравляет жизнь.

- Зависть — страшная сила, разрушающая все на своём пути, в том числе и души завистников. Давайте будем радоваться и своим и чужим успехам, сопереживать друг другу в тяжелые минуты. Не судить, не завидовать, преумножая в мире радость, добро и любовь! – написала 49-летняя Шаплыкова.

Экс-супруга Лепса снялась в кружевном боди. Фото: Инстаграм.

К слову, после развода раскрепостилась не только Анна, но и ее муж. Недавно Григорий принял участие в фотосессии, во время которой примерил довольно необычный для себя образ. Съемка проходила в Италии, автором фотосессии стал известный итальянский фотограф Роберто Орланди. Моментами рабочего процесса Лепс поделился в Инстаграме. На опубликованных в соцсети снимках Лепс не только позирует с обнаженным торсом, но и примеряет длинноволосый парик, полностью его преобразивший.

Напомним, мировой суд Хамовнического района расторг брак Григория Лепса и Анны Шаплыковой 20 декабря. Со своей будущей женой Анной Григорий познакомился в 2000 году в ресторане. Анна была танцовщицей, участницей коллектива Лаймы Вайкуле. Через два года Григорий и Анна поженились. Ради мужа она оставила сцену, занималась домом и бизнесом Лепса. У супругов родились трое детей: дочери Ева и Николь, а также сын Иван.

Получив развод, супруги по-разному распорядились своим временем. Григорий много работал – его график новогодних выступлений, съемок и корпоративов был расписан очень плотно. Анна же в тот момент, когда суд разводил ее с мужем, отдыхала на Мальдивах. Причем не одна: по слухам, компанию ей составил 38-летний красавец-манекенщик Дмитрий Савчук. Свои отношения ни Анна, ни Дмитрий не комментируют.

Впрочем, говорят, Григорий Лепс тоже не хранил верность своей жене. Певица Милена Дейнега обвинила в разводе Лепса телеведущую Юлию Барановскую. Якобы жена певца узнала о том, что Григорий изменил ей с экс-супругой футболиста Аршавина. И именно это стало последней каплей.

- С Лепсом она разошлась из-за того, что он переспал с телеведущей Юлей Барановской, - заявила Дейнега.