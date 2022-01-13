Холостяк Лепс радикально сменил имидж и снялся в обнаженной фотосессии

Григорий Лепс Фото: Иван МАКЕЕВ

Григорий Лепс поделился в Инстаграме кадрами новой фотосессии. Артист сейчас проводит время в Италии, где приходит в себя после развода с бывшей женой Анной Шаплыковой. Автором съемки стал известный итальянский фотограф Роберто Орланди. Видимо, именно знаменитому итальянцу удалось уговорить исполнителя хита «Рюмка водки» попробовать что-то новое и радикально сменить имидж. На опубликованных в соцсети снимках Лепс не только позирует с обнаженным торсом, но и примеряет длинноволосый парик, полностью его преобразивший.

Фотосессия вызвала бурную реакцию у поклонников звезды. На первом кадре Лепс предстает в своем привычном образе – белая футболка, черное пальто, круглые красные очки. Однако два последующих снимка раскрывают артиста в совершенно новом свете. 59-летний Григорий позирует перед камерой уже полуобнаженным, в черных шортах и ботинках. На его голой груди красуется татуировка – барабаны и надпись «Лепс», шею украшает массивный крест.

Певец поразил поклонников новой фотосессией. Фото: Инстаграм.

Но главной деталью нового образа артиста, которую подписчики обсуждают больше всего, стала прическа. Певец примерил черный парик с длинной косичкой. С длинными волосами Лепс выглядит помолодевшим. Кроме того, за последнее время он заметно похудел и смотрится более подтянутым. Однако его вид пришелся по вкусу далеко не всем.

«Если честно мне печально видеть Григория Викторовича в таком амплуа. Для меня он останется навсегда брутальным и солидным мужиком», «Я отношусь к вашему таланту с огромным уважением, но это что-то. Это Григорий Викторович не ваше», «По мне так перебор, фотограф супер, но не для образа Лепса», «Один из немногих мужчин на сцене. И до него стилисты добрались со своими дурацкими идеями», - пишут фолловеры в комментариях.

Григорий снялся с обнаженным торсом и примерил парик. Фото: Инстаграм.

Неизвестно, для какого издания предназначена эта фотосессия. Как рассказал артист, съемки длились целых 12 часов. После их завершения Лепс и Роберто Орланди отправились в ресторан на совместный ужин.

В Италию Григорий прилетел из Франции. Артист встретил Рождество на фешенебельном горнолыжном курорте Куршевель, где в новогодние каникулы отдыхает немало состоятельных русских туристов. В рождественский вечер музыкант дал концерт в рамках фестиваля Big Art Festival в ресторане-шале Cap Horn. Входной билет на выступление Лепса стоил 2 тысячи евро. Несмотря на высокую цену, свободных мест в зале не было: ресторан был забит под завязку.

Автором съемки стал известный итальянский фотограф Роберто Орланди. Фото: Инстаграм.

Напомним, мировой суд Хамовнического района расторг брак Григория Лепса и Анны Шаплыковой 20 декабря. Со своей будущей женой Анной Григорий познакомился в 2000 году в ресторане. Анна была танцовщицей, участницей коллектива Лаймы Вайкуле. Через два года Григорий и Анна поженились. Ради мужа она оставила сцену, занималась домом и бизнесом Лепса. У супругов родились трое детей: дочери Ева и Николь, а также сын Иван.