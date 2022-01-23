Канадская учительница, выступавшая против книги о смене пола у подростков, наказана за инакомыслие

Каролина Буржоски проработала учителем английского 20 лет. Фото: стоп-кадр Youtube

Школьное управление города Ватерлоо провинции Онтарио, отстранило опытного педагога Каролину Буржоски от уроков. Руководство обвинило ее в трансфобии.

Скандал произошел когда Каролина, работающая учителем английского уже 20 лет, обсуждала книгу из школьной библиотеки. В пособие есть сцена встречи девочки (ее «переделывали» в мальчика по имени Шейн) с доктором. Ученица была рада тому, что начала принимать мужские гормоны, а когда доктор спросил, понимает ли она, что у нее никогда не будет детей, та ответила: «Это здорово».

Учительница сообщила на встрече с коллегами, что это не просто описание, а подталкивание детей к смене пола. Более того книга даже не намекает детям, что в будущем Шейн может пожалеть о своем бесплодии. «Книга рассуждает об очень серьезном медицинском вмешательстве как о простейшем выходе из стресса»,- добавила педагог.

В итоге диссидентке приказали сидеть дома и запретили общаться с коллегами и с учениками. Хотя зарплаты и не лишили.

Началось расследование. Журналисты звонили в школьное управление, требуя предоставить им запись выступления учителя. Но им было отказано под предлогом того, что управление не хочет, чтобы «крамола» ушла в эфир и тиражировалась дальше.

Мужчина не протестовал против терапии, а лишь умолял подождать до 18-летия дочери. Фото: стоп-кадр Youtube.com/davyrantucci

Каролина – далеко не первая, чья жизнь рушится из-за вопросов пола. В марте прошлого года в Канаде арестовали отца 15-летней девочки, которую «переделывают» в мальчика. Отец не живет с бывшей женой и дочерью, но попытался противостоять решению. В то же время мать и врачи были полностью за смену пола. Примечательно, что мужчина не протестовал против терапии (это сразу приведет к проигрышу в суде), а лишь умолял повременить, пока дочери не исполнится 18 лет. Он убеждал суд, что лишь тогда дочь сможет взвесить все последствия. Но его в ответ предупредили, что он может лишиться свободы на срок до пяти лет, если продолжит употреблять местоимение «она» в отношении своего ребенка, называть ее дочерью, и давать интервью, которые помогут идентифицировать девочку и ее мать.

Он продолжил борьбу, собрав на юридическую помощь с сочувствующих ему граждан $22 000. Происходящее он назвал «преступлением против детей, спонсируемым государством» и стерилизацией детей. Роберт Хугланд, тот самый отец, также рассказал журналистам, что девочка возомнила себя мальчиком после просмотра фильма о трансгендерах в школе. И когда он пришел к школьному консультанту с просьбой о совете, как ему отговорить дочь, тот, напротив, стал помогать девочке воплотить в жизнь ее новую идею. Согласно местным законам, родителей ни о чем не информировали.

В итоге Хугланда в апреле 2021-го года посадили на решетку на шесть месяцев. Так что учительнице Каролине Буржоски еще повезло.