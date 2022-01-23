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Политика23 января 2022 7:55

Эдуард Басурин: Украина стянула к ДНР и ЛНР 120-тысячную армию, тяжёлое оружие и увеличила число обстрелов в пять раз

Замначальника управления народной милиции Донецкой народной республики ответил на вопросы обозревателя KP.RU Александра Гамова
Александр ГАМОВ
Александр ГАМОВ
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
Замначальника управления народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Замначальника управления народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Фото: REUTERS

-... Эдуард Александрович, это Гамов из Москвы, «Комсомольская правда». Извините, что так рано. (Было 7 утра.) В другое время до вас просто не дозвониться. Я буквально нам минуточку. Слышно нормально меня?

- Да.

- А вы громкую связь уберите, пожалуйста, а то плохая запись будет.

- У меня нет громкой связи.

- Мы внимательно здесь следим за вашими сообщениями, за заявлениями главы ДНР Дениса Пушилина. Звучит цифра: 120 тысяч военнослужащих с той стороны - на линии соприкосновения - скопилось. Это не только на границе с ДНР, имеется в виду на всем протяжении фронта – это и ЛНР тоже. Я правильно понял?

- Да, вы правильно поняли.

- Скажите, пожалуйста, это что – и визуально все это можно наблюдать? Или - просто это разведка?

- Это - разведка. Из зоны это наблюдать невозможно, здесь данные разведки.

- Ясно. А ваши войска, они приведены в боевую готовность и готовы отразить удары, если вдруг будет какая-то провокация...

- Да, все правильно.

- И еще из разных источников звучат и такие заявления - не исключено, что накануне Олимпиады (открывается в Пекине 4 февраля) украинские власти могут пойти на провокации...

- Я не могу об этом судить. Наверное, есть люди, которые, следуя конспирологии, что-то планируют под определенные какие-то даты, что-то подводят к ним...

- Скажите, а как сейчас обстановка в Донецке?

- Да в Донецке спокойно. Паники никакой нет. Люди как бы нормально - живут своей жизнью, работают, воспитывают детей.

- А я имею в виду, как обстановка - обстрелы, ну, в смысле, не самого Донецка, - пригородов...

- Да, я понял.

Ну, после Нового гола количество обстрелов увеличивается, еще применяется тяжелое вооружение, которого раньше не было. В этом плане - да, есть увеличения обстрелов. Как в количестве, так и в качестве.

- А вот если говорить - в разы, во сколько увеличились обстрелы?

- Если было ноль, а стало пять, это больше или меньше?

- Да, конечно... И вот ваше заявление было, буквально пару дней назад, что для вооружения украинской армии прибыла из Англии партия гранатометов...

- Да. Мы подтверждаем, что эта партия, которая была поставлена из Великобритании, сейчас уже находится на вооружении украинской армии.

- Вы часто бываете на передовой... Как обстановка, настроение?

- Паники никакой нет. Все нормально.

- Вот если сегодняшнюю ситуацию сравнивать с той, что возникала у вас за все эти годы, начиная с 2014-го, была такая же концентрация сил с той стороны, на линии соприкосновения? И - вообще, такая тревожная обстановка? Была уже?

- Да была. Была и намного опаснее и серьезнее, чем в этот раз.

- То есть, в принципе, можно предположить, что нагнетание напряжённости, которое мы сейчас наблюдаем, связано с определёнными событиями?

- Это нагнетание может быть связано с тем, что власти Украины решили подыграть американцам.

- А, чтобы их привлечь, мобилизовать? И показать, что вот…

- Да. Да, да.

- … без вас никак, видите, Россия создает напряженность на этом участке. Но американцы уже, вы же слышали, несколько раз заявляли, что не будут участвовать в этом конфликте, и Байден об этом тоже говорил. И, наверное, я не могу вас не спросить, как вы оцениваете вот эти консультации России с Западом по гарантиям безопасности, которые проводились? И которые, в общем, и сейчас проводятся…

- Понял, о чем вы говорите, но я как бы не имею права - ни морального, ни этического, ни профессионального - комментировать эти события, мы в этом не участвуем.

- Ну, значит, вы просто внимательно следите, наблюдаете.

- Да, я отслеживаю, но не более того. Но и не комментирую. Спасибо, до свидания!

- Все, спасибо вам огромное. Вы держитесь, мы с вами.

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