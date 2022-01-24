Королевская горничная рассказала о странностях британского принца Эндрю

61-летний герцог Йоркский был лишен воинских званий и фактически выдворен из королевской семьи. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Британка Шарлотт Бигс, которой довелось работать горничной в Букингемском дворце в 1990-х годах, рассказала, что среди ее обязанностей была одна крайне странная, связанная с принцем Эндрю.

В спальне второго сына королевы Елизаветы II, которому на то время было около 30 лет, находилось более 70 плюшевых мишек со всего мира. Часть из них были одеты в матросские костюмы. Но самое главное, что после пробуждения принца, игрушки необходимо было разместить строго в соответствии с подготовленной схемой.

– Меня прямо муштровали раскладывать их так, как он хочет. Все нужно было сделать правильно, – поделилась женщина воспоминаниями с журналистами The Sun.

Она также рассказала, что при приеме на работу был выделен целый день для инструктажа по правильному размещению мишек, а в дальнейшем приходилось ежедневно не менее часа тратить на расстановку игрушек в спальне – часть из них раскладывалась на кровати по росту, часть занимала места на каминной полке, а фавориты располагались на специально сделанных тронах из красного дерева.

– Это очень странное пристрастие для взрослого человека, – заявила бывшая горничная.

Кроме того она рассказала, что принц имел обыкновение повышать голос и мог довести ее до слез за малейшую оплошность.

Этот год начался для принца плохо: после того, как его адвокатам не удалось добиться в американском суде отклонения иска о сексуальном насилии, 61-летний герцог Йоркский, 9-й человек в списке наследования британского престола, был лишен воинских званий и фактически выдворен из королевской семьи, тщательно оберегающей свои секреты.