Политолог: Зеленский труслив и будет петлять, но от него зависит немногое

Почему «околоукраинские» провокации в адрес России усиливаются день ото дня Фото: REUTERS

На «Радио «Комсомольская правда» в программе Елены Афониной известный политолог Владимир Рогов дал свою оценку нагнетанию ситуации вокруг Украину, которую западные СМИ и многие официальные лица уже не первый день называют жертвой «российской агрессии», которую в европейских столицах и за океаном с видимым нетерпением ожидают со дня на день.

ЗАДАЧИ ДЛЯ ЗЕЛЕНСКОГО

- Мы в сложной ситуации: с одной стороны говорят о том, что идет сильное укрепление Вооруженных сил Украины на линиях соприкосновения - то есть Минские договоренности нарушаются. Но из ЛНР сообщают, что диверсанты похитили одного из военных Народной милиции — то есть идут на провокацию, уже не стесняясь. Это можно остановить?

- Задача непростая. Мы прекрасно видим: перед режимом Зеленского стоит задача начать войну. И в этом обвинить Россию. Начать войну так «филигранно», чтобы сказать: «Вот, страшный Путин напал», «страшная Россия», «российская агрессия». Ну и прочие отвлекающие от сути «страшилки».

- Тут не одна задача выполняется?

- Несколько. Во-первых, экономический удар по России. «Северный поток – 2» - кость в горле для консолидированного Запада. Прежде всего для англосаксонского мира и США. Они хотят зарабатывать на сжиженном газе. Всегда, когда американцы или британцы о чем-то говорят, они говорят о деньгах. Первично для них - именно заработок на газе.

- Вторая задача?

- Олимпийские игры в Пекине. Запад пытается их бойкотировать, пытается нивелировать успехи Китая в геополитическом плане, не только в спорте. И нет ничего лучше, чем во время этих Олимпийских игр развязать войну.

- Аналогичная попытка была в 2008-м?

- Да, когда безумный Саакашвили, поверивший Западу, напал на Южную Осетию, погибли российские миротворцы и мирные жители. Тогда он получил то, что должен был получить.

- А 2014-й?

- Конечно, Олимпиада в Сочи в 2014-м тоже была омрачена событиями на киевском майдане, смертями людей. И все это они повторяют год за годом.

НЕОДНОРОДНОСТЬ ЗАПАДА

- Что нам в такой ситуации нужно демонстрировать?

- Не просто серьезность намерений, а неотвратимость наказаний для тех, кто будет исполнять подобные команды. Зеленский – трусливый человек. И если он поймет, что, независимо от того, где он окажется – в Омане, в Лондоне или в Нью-Йорке, если он сбежит в случае войны, если он будет понимать, что это неотвратимое наказание к нему прилетит тем или иным образом, то этот господин будет петлять.

- И оттягивать начало боевых действий?

- Именно! Но надо понимать - далеко не все зависит от Зеленского. Запад неоднороден. Мы слышим заявления теперь уже, к сожалению, бывшего главы ВМС Германии Шенбаха по поводу справедливости действий на Донбассе и того, что Крым всегда будет российским.

- Эти голоса продолжают звучать?

- Продолжают, несмотря на то, что люди потом теряют свои должности. У определенной части западных элит включается инстинкт самосохранения. Осведомленные люди понимают: нельзя постоянно тыкать медведя палкой в берлоге. И рассчитывать, что этот медведь ничего не сделает в ответ.

- Германия отказалась поставлять оружие Украине, а страны Прибалтики сказали, что отправят Киеву американское оружие. Накачка идет. Британия помогает не только словом, но и военным делом. Время «Ч», контрольная точка - она когда может случиться?

- Момент истины в данном случае растянут во времени. Ближайший месяц – это момент истины. В любой момент – с сегодняшнего, завтрашнего дня - и до конца Олимпиады в Китае, будут предприниматься усилия и попытки, чтобы разжечь войну и обвинить Россию. Уже похищен представитель Народной милиции ЛНР. Завтра, не дай бог, произойдет обстрел Донецка или Луганска. Не исключено, что эти мерзавцы, имея опыт в той же Сирии, изобразят или сделают полноценную химическую атаку.

- Механизмов действий немало?

- Более чем. И вряд ли мы сможем остановить эти адские планы, если они уже подготовлены и им дан ход. Нам все время угрожают «адскими» санкциями. Потому что это им ближе. Но, как говорил наш Верховный главнокомандующий: они сдохнут, а мы попадем в рай. При том во многом лишь серьезность последствий останавливает от реализации всех тех провокаций, которые на Западе задумали.

ПРАВИТЕЛЬСТВО В ИЗГНАНИИ

- Следующий этап – от провокаций и заявлений переходить к формированию «виртуального правительства», которое якобы поставит Россия на Украине. Во главе этого «правительства» вдруг оказался экс-депутат Рады Евгений Мураев...

- Мураев пытался принимать участие в выборах и президента, и в Верховную Раду. На выборах президента он не добился успехов, объединялся с другим кандидатом, который занял или пятое, или шестое место. В Верховную Раду он тогда не прошел. Это локальный лидер, более-менее популярный в Харьковской области. То, что озвучивает Лондон, по поводу «ставленника Кремля» - это смешно вдвойне.

- Почему?

- Мураев сегодня находится под санкциями РФ. И есть за что, уж больно часто у него получалась соглашательская позиция и с режимом Порошенко, и с режимом Зеленского. Сейчас кормовая база сокращается, выживать Зеленскому становится все сложнее. И заявления о Мураеве – это подготовка к «отжиму» его телеканала «Наш», который ему принадлежит.

- Каким образом?

- В эфире «Радио «Комсомольская правда» я прежде озвучивал, что после визита Зеленского в Британию начнется атака на украинские СМИ, относительно независимые. Будут отозваны лицензии, произойдет отчистка информационного поля. Это было во второй половине 2020 года. Потом случилась история с преследованием журналистов. И вот дошли до относительно не опасного для них Мураева.