Бастрыкин поручил дать оценку чиновникам, которые не реагировали на стаи диких собак

Из регионов посыпались заявления о возбуждении уголовных дел по факту нападений бездомных собак на детей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Из регионов посыпались заявления о возбуждении уголовных дел по факту нападений бездомных собак на детей. Дело по статье "халатность" открыто по факту нападения у здания администрации МО "Городской округ Ногликский" поселка Шахтерск Сахалинской области, где собаки покусали 8-летнего мальчика. Заведи уголовное дело в отношении чиновников в Биробиджане Еврейской автономной области, где стая собак напала на 12-летнюю девочку. Жизнь детей вне опасности. Им оказана квалифицированная медицинская помощь. А чиновникам придется ответить. Закон по фактам "халатности" суров - грозит до пяти лет колонии.

- Следователи допрашивают свидетелей и очевидцев случившегося, принимаются меры к отлову специальными службами животных, а также проводятся иные следственные и процессуальные действия. В ходе расследования предстоит дать оценку действиям сотрудников администраций регионов в части принятия мер, направленных на обеспечение безопасности людей от нападения бродячих животных, - сообщает официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Напомним, в связи с широким общественным резонансом, связанным с гибелью 7-летней девочки в поселке Домна Забайкальского края, тело которой было найдено 22 января со следами нападения животных, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело для организации дальнейшего расследования в производство следователей Главного следственного управления ведомства.

Причиной тому стал народный сход, где жители заявили СМИ, что проблема с бродячими животными местными властями не решается уже много лет. Граждане утверждают, чиновники просто годами игнорировали их жалобы.

Действительно, по данным СК России факты нападения бродячих собак на людей расследуются во многих других регионах страны. Например, в январе текущего года возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц МКУ "Управление коммунального хозяйства и благоустройства" МО город Краснодар, где зафиксирован ряд случаев нападения собак на местных жителей. Правовая оценка дается действиям (бездействию) должностных лиц из числа сотрудников местных администраций и организаций, ответственных за отлов безнадзорных животных, в Смоленской, Саратовской, Сахалинской, Новосибирской, Воронежской областях, Ханты-Мансийском АО, Хабаровском крае, республиках Бурятия, Саха (Якутия) и других субъектах. В Красноярском крае в настоящее время идет судебный процесс по уголовному делу в отношении бывшего руководителя муниципального казенного учреждения города Красноярска "Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства", обвиняемого в халатности. Его недобросовестное и небрежное отношение к службе привело к увеличению численности безнадзорных собак на территории города и нападениям их на людей. Ранее в Брянске, где в период 2019-2020 г. в результате нападения собак погибли три женщины, был осужден председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации.

Председатель СК России поручил руководителям следственных управлений на местах детально разобраться в произошедших случаях и представить доклад о проводимых следственных действиях, а также провести проверку информации из СМИ о нападениях бродячих собак на детей в микрорайоне Рыбачий Вилючинского городского округа Камчатского края.

Следователям центрального аппарата поручено проанализировать аналогичные происшествия в разных регионах и проработать предложения по совершенствованию действующего законодательства с целью "исключения таких фактов".

- В предложениях будут учтены эффективные и практически реализуемые механизмы для предупреждения подобных трагедий, предложена система контроля и ответственности за исполнением должностными лицами в регионах обязанностей в этой сфере. Результат этой работы будет представлен в установленном порядке руководству страны, - подчеркнула Светлана Петренко.