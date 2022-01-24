В США и Европе заговорили о конце пандемии вместе с «Омикроном»

Во Всемирной организации здравоохранения осторожно заговорили о том, что широкое распространение варианта коронавируса «омикрон» может стать началом конца пандемии. Фото: REUTERS

Во Всемирной организации здравоохранения осторожно заговорили о том, что широкое распространение варианта коронавируса «омикрон» может стать началом конца пандемии. Об этом директор регионального бюро ВОЗ по Европе Ханс Клюге рассказал в интервью агентству AFP. Уже к марту в регионе омикроновым ковидом могут заболеть до 60 процентов всех жителей.

Однако, как только нынешний всплеск «омикрона», охвативший Европу, утихнет, «в течение нескольких недель и месяцев будет сохраняться глобальный иммунитет, либо благодаря вакцине, либо потому, что у людей есть иммунитет после перенесенной инфекции», - считает Ханс Клюге.

В ВОЗ впервые заговорили о возможном периоде затишья в пандемии. Для европейского региона, по крайней мере. Правда, с оговоркой, что к концу 2022-го года коронавирус снова может набирать силу, но не обязательно в виде глобальной пандемии.

Ученые из США также заражают обоснованным оптимизмом. Если недавнее падение числа заболевших в таких районах, как северо-восток США, продолжится, то есть надежда, что изменения в лучшую сторону будут заметны и по всей стране.

Региональное бюро ВОЗ по Африке также заявило на прошлой неделе, что число случаев заболевания COVID-19 в этом регионе резко сократилось, а смертность снизилась впервые с тех пор, как четвертая волна вируса, в которой доминирует «омикрон», достигла своего пика.

А ЧТО В РОССИИ?

На фоне рекордов по заражению коронавирусом как по всей России, так и по столичному региону, доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов говорит о том, что массовое заболевание «омикроном» может привести к формированию коллективного иммунитета на уровне мировой популяции.

Важным моментом врач считает разделение пациентов на ранней стадии заболевания с тем, чтобы люди со скомпрометированным иммунитетом (хроническими заболеваниями, другими факторами риска) – получали лечение в стационарах, а те, у кого общее состояние здоровья в норме, лечились под наблюдением врача дома.

При таком подходе пандемия закончится в мировом масштабе в течение этого года, считает Владислав Жемчугов.

ЧТО МОЖЕТ ВНОВЬ РАСКРУТИТЬ ПАНДЕМИЮ?

Ханс Клюге предупреждает, что сейчас еще слишком рано считать коронавирусную инфекцию эндемичной, то есть, хорошо знакомой и прогнозируемой, потому что коронавирус уже не раз преподносил врачам и ученым сюрпризы.

И нет гарантии, что коронавирус снова всех не обхитрит и на смену «омикрону» не придет новый вариант с разнообразными мутациями, который научится обходить антитела после вакцинации и перенесенной болезни.