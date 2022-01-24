Российские боевые корабли отправились в "оперативно важные районы" Мирового океана

Всего к участию в мероприятиях планируется привлечь свыше 140 боевых кораблей и судов обеспечения

В Минобороны России заявили, что 20 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения Балтийского флота уже покинули пункты постоянного базирования и вышли в назначенные районы Балтийского моря для выполнения "задач в рамках плановых мероприятий боевой подготовки".

В ведомстве отметили, что в "оперативно важных районах" Мирового океана моряки-балтийцы примут участия в совместных учениях с другими флотами. По предварительной информации совместные маневры пройдут в акваториях Средиземного, Северного, Охотского морей, в северо-восточной части Атлантического океана и Тихом океане.

Объединенные в несколько тактических групп, экипажи боевых кораблей будут отрабатывать задачи с подразделениями Воздушно-космических сил по защите российских национальных интересов в Мировом океане, а также по противодействию военным угрозам России с морских и океанских направлений.

- Всего к участию в мероприятиях планируется привлечь свыше 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, 1000 единиц военной техники, около 10 тысяч военнослужащих, - сообщили в Минобороны России.