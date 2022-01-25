Фальшивый Джеймс Бонд: бармен, выдававший себя за спецагента, сделал марионетками десятки женщин

Киношный Бонд может позавидовать: Роберт Фригард настолько убедил своих подружек, что он спецагент, что они даже на суде отказывались свидетельствовать против него. Фото: kinopoisk.ru

Популярностью шпионских романов нередко пользуются мошенники, выдающие себя за сотрудников спецслужб. Чаще всего в такие истории попадают представительницы прекрасной половины человечества, отдающие «героям» не только деньги, но и честь во всех смыслах этого понятия.

Пожалуй, всех лже-Бондов современности переплюнул британец Роберт Фригард, умудрившийся создать целую сеть из своих агентов, которых он подчинил себе до такой степени, что те до последнего не верили в то, что имели дело с мошенником и аферистом.

СМАЗЛИВЫЙ ПАРНИШКА

Свою «шпионскую» эпопею 21-летний Фригард начал, работая в пабе в одном небольшом британском городке. В питейном заведении бармен познакомился со студентами местного сельскохозяйственного колледжа, забегавшими в паб после занятий. Одному из них, Джону Аткинсону, он и рассказал, что является секретным сотрудником национальной службы безопасности МИ-5, которого правительство отправило приглядывать за молодежью.

Все это происходило в начале 1990-х годов. Обстановка в Великобритании была тогда неспокойной из-за террористической активности боевиков Ирландской республиканской армии (ИРА). И Фригард придумал блестящую «легенду»: студенты имеют доступ к складу удобрений, а аммиачная селитра, как известно, годится для производства самодельных взрывных устройств, вот и пришлось ему по приказу свыше забраться в провинцию для защиты жизней подданных Ее Величества.

Роберт Фригард собственной персоной. Фото: Twitter.com

У Аткинсона загорелись глаза, и он согласился во всем помогать «контрразведчику», первым делом начав строчить доносы на своих друзей и знакомых. Делал он это с таким рвением, что «куратор» в качестве практики заставил студента подрабатывать в пабе, причем заработок забирал «на оперативные нужды».

Чуть позже у обоих появились подружки – сокурсницы Аткинсона: Сара Смит и Мария Хэнди. И Фригард начал реализацию зловещего плана: он сообщил, что ИРА якобы стало известно об их с Джоном роли в борьбе с террористами, и теперь жизни всей четверки грозит смертельная опасность. Лишь переход на нелегальное положение сможет их спасти.

ПЕРВЫЕ ЖЕРТВЫ

Забрав у молодых людей деньги и кредитные карты, Фригард поселился вместе с ними в одной квартире, в другом городе. Родственникам молодые люди сообщили, что МИ-5 скрывает их место нахождения в рамках программы защиты свидетелей. Фригард так заморочил всем голову, что в последующие годы Джон и его родственники перевели ему почти 400 тысяч фунтов стерлингов (41,6 млн рублей по нынешнему курсу), а девушка отдала полученное ею немалое наследство.

Тем временем Фригард продолжал выискивать новых жертв. Свое обаяние он с успехом стал применять, устроившись на работу в автосалон.

Там он очаровал некую Кэролайн Купер. И пока закручивался роман, Фригард уговорил женщину приобрести в его салоне несколько дорогих автомобилей с солидной переплатой. Разумеется, он посвятил ее в главную тайну своей жизни, на этот раз придумав версию со своим внедрением в польскую мафию, сбывавшей на территории Великобритании ворованные машины. Но Кэролайн стала единственной ошибкой Фригарда: девушка раскусила афериста и обратилась в полицию.

ЧУЖАЯ ТЕРРИТОРИЯ

Первые результаты расследования удивили видавших виды следователей: они нашли Джона Аткинсона и Марию Хэнди, которые рассказали, что многие годы отдавали все свои деньги Фригарду. Более того, родители оплачивали из своего кармана их проживание на «нелегальном положении». Но все они не выражали ни малейшего сомнения в том, что их жизням действительно угрожала ИРА, а контрразведчик Фригард – настоящий герой. В какой-то момент даже следователи поверили в то, что имеют дело с контрразведкой. И были готовы закрыть расследование, так и не начав поиски Сары Смит. Но раздался телефонный звонок из-за океана.

АМЕРИКАНСКИЙ СПЕЦАГЕНТ

В британский Скотланд-Ярд звонили из ФБР США. Заокеанские коллеги просили содействия в розыске 30-летней Кимберли Адамс. Заявление о пропаже молодой американки подали родители. По их словам, Кимберли, успешный психолог, давно переехавшая в Великобританию, внезапно стала просить крупные денежные суммы, что выглядело весьма подозрительно. Перепуганные родители предположили, что Кимберли кто-то шантажирует, и обратились за помощью к правоохранителям.

ФБР прослушивало телефонные разговоры Кимберли с матерью. Психологи подтвердили, что молодая женщина не находится под давлением и не употребляет наркотики. Но в один из дней она сказала, что теперь поддерживать связь с нею мать и отчим должны будут через ее жениха, коим оказался… Роберт Фригард, объяснивший, что круглая сумма нужна для оплаты обучения его любимой в спецшколе британской контрразведки.

Зная, что в ряды контрразведчиков никогда не берут иностранцев, в ФБР поняли, что имеют дело с мошенником и передали все данные в Скотланд-Ярд, сотрудники которого уже готовились списать дело Фригарда в архив.

ФИНАЛ ОПЕРАЦИИ

В Лондон из США вылетела мать Кимберли, и Фригарда задержали в момент получения от нее денег. Кимберли пребывала в добром здравии и полной уверенности в том, что скоро станет дипломированным спецагентом МИ-5.

Роберт Фригард отказался свидетельствовать против себя и хранил на допросах молчание. Но о Саре Смит и других его жертвах стало известно благодаря сущей случайности: Кимберли Адамс вспомнила, что Фригард недавно оставил свой портфель в одной из гостиниц и собирался заехать за ним на днях. Полицейские забрали аксессуар, и обнаружили в нем десятки квитанций: крупные суммы на счет Фригарда поступали от десятков разных женщин.

Все они делились своими сбережениями с доблестным и обаятельным «спецагентом», скрывающимся от ИРА. Многие отказывались давать против него показания: ведь Фригард не раз объяснял им, что вся Британия коррумпирована, а деятельность контрразведки строго засекречена.

НЕ ТОЛЬКО САРА

Одна из женщин рассказала, что Фригард попросил ее укрыть от деятелей наркомафии беженку из Гватемалы, не знающую английского. Беженкой оказалась Сара Смит, искусно изображавшая непонимание всего того, что от нее хотят следователи. Только после встречи с Марией Хэнди и Джоном Аткинсоном она поведала ужаснувшие всех детали «операции прикрытия», в которой ей приказал участвовать Роберт Фригард .

Он отыгрался на Саре по полной: многие годы девушка не поддерживала контакта с родными, работала и жила где придется, а все деньги отдавала мошеннику. Но всю широту своего таланта Фригард реализовал на еще одной пострадавшей от его злодеяний, Элизабет Бартоломью.

Став любовницей проходимца, молодая женщина оказалась в полной его власти. Фригард сумел добиться от нее полного подчинения и запретил пользоваться косметикой, заставил стать адептом иеговистов, а потом кришнаитов, убедил в том, что необходимо обвинить ее отца в сексуальных домогательствах.

НЕЛЕПЫЙ ПРИГОВОР

В 2005 году суд признал Фригарда в похищениях людей, кражах и финансовых мошенничествах и приговорил к пожизненному заключению. Но, подав апелляцию, адвокаты исхитрились доказать, что их подзащитный никого не принуждал и не лишал свободы насильно, а всего лишь входил в доверие к людям и обманывал их.

В результате, срок сократили до 9 лет тюрьмы. Но Фригард вышел на свободу гораздо раньше: в 2005 году, как «неопасный преступник».

С тех пор о нем ничего не было слышно. Но в этом году на экраны выходит документальный фильм о «подвигах» лже-агента «Хозяин марионеток: Охота на величайшего мошенника», из которого, возможно, будет ясно – сожалеет ли Роберт Фригард о своей загубленной молодости и страданиях, которые он причинил своим жертвам.