В Германии студент устроил стрельбу в университете

Один из студентов ворвался в лекционный зал и устроил стрельбу из винтовки Фото: REUTERS

Днём в понедельник, 24 января, на медицинском факультете Гейдельбергского университета (ФРГ) произошла трагедия. Один из студентов ворвался в лекционный зал и устроил стрельбу из винтовки.

По последним данным, три человека ранено и один погиб. Сам боевик в итоге покончил с собой. Предполагается, что он смог пронести оружие незаметно, так как, будучи студентом, хорошо знал все входы-выходы в здание.

По сведениям полиции, стрельба «не носила политических или религиозных мотивов». Немецкие СМИ подают трагедию как «amok» (амок): таким термином именуется «немотивированное насилие в состоянии помрачения рассудка» — не до конца исследованный психический феномен, из-за которого, как пишут журналисты, в учебных заведениях и происходят такие «шутинги» (массовые расстрелы). Многие из таких школьных террористов ранее жаловалось на плохие оценки и буллинг со стороны одноклассников. Об этом пишет, в частности, Bild.

Именно это имело место в немецком же Эрфурте в 2002 году: бывший ученик гимназии, отчисленный за неуспеваемость, застрелил 16 человек — в основном учителей, которые, по его мнению, плохо к нему относились. Расследование показало, что 19-летний террорист собирал в Сети материалы об аналогичных шутингах в США. Нельзя исключать, что и у нынешнего преступления была похожая картина.

Гейдельбергский университет, где произошла сегодняшняя стрельба, считается одним из старейших и самых престижных в Германии, там обучаются порядка 30 тысяч человек. Они и составляют большинство населения одноимённого города.

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