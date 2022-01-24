87-летняя Валентина Талызина вернулась на сцену после инсульта

Валентина Талызина в спектакле "Волки и овцы". Фото - Елена Лапина

22 января, в день рождения Валентины Талызиной в «Театре им. Моссовета» состоялась премьера спектакля «Волки и овцы», в котором народная артистка исполнила роль Мурзавецкой.

Поскольку 87-летнюю звезду давно беспокоят боли в ногах, Валентину вывезли на сцену на специальной повозке. Впрочем, зрители даже не заметили, что у актрисы есть какие-то проблемы со здоровьем.Талызина, как всегда, мастерски отыграла свою роль.

«Заплачу сейчас. Не надо, конечно, зачем. Я очень редко плачу. А, как я говорю в пьесе Островского: «Я еще поживу». Благодарю всех: моих друзей и коллег, которые собрались сегодня и играли для вас. Мы очень волновались! Но как видите, под руководством нашего капитана корабля мы прошли сквозь льды, шторм, пески и дошли до конца. Мой день рождения — это так просто. А вот то, что мы премьеру сыграли — это гениально», — поблагодарила Талызина зрителей и коллег.

Поклоны. Фото - Илья Золкин

Два года назад у актрисы диагностировали инсульт. Правда проблемы были у Валентины и раньше.

«Хваленая китайская медицина меня подвела. Меня лечили иглоукалыванием. Видно, поставили иголки не там, где надо. Было очень больно, но я героически терпела. И только потом мне объяснили, что терпеть было нельзя. Надо было прекращать процедуры», — объясняла актриса.