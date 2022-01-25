В Татьянин день известные россияне вспомнили свои студенческие годы

Вопрос дня: Какими были ваши студенческие годы? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

25 января - Татьянин день, когда поздравления принимают не только все Татьяны, но и все студенты. В честь праздника мы решили задать известным россиянам наш традиционный вопрос дня: А вам чем запомнились студенческие годы?

Дмитрий КОЗАЧЕНКО, винодел:

- На 4-м курсе Кубанского агроуниверситета я отправился на трехмесячную стажировку в Бургундию. Когда в первый вечер сели ужинать, французы поставили бутыль вина. И три месяца я, старшекурсник вуза, пил лучшее бургундское.

Юрий ЛОЗА, певец и композитор:

- Я трижды студент. На геофаке Казахского университета в Алма-Ате разные мысли носились в голове. Я должен был стать гидрологом, но меня назначили комсоргом и бросили в КВН. Я предложил комсомольцам скидываться по 10 копеек на любые цели - главное, без долгих собраний. И взялся всерьез за гитару, но на втором курсе отправился в Ракетные войска.

Шмуэль КУПЕРМАН, раввин еврейской общины на Чистых прудах:

- В Иерусалиме я учился в иешиве - высшем религиозном учебном заведении. Когда прилетел второкурсником в Россию, меня с нетерпением ждали все местные евреи. Мы сделали первый еврейский лагерь, и я, студент, увидел, насколько нужны тут наши знания.

Владимир ВИНОКУР, народный артист России:

- Я вспоминаю не Курский монтажный техникум, откуда ушел в армию, а ГИТИС. На его первый курс в 1969-м я пришел в военной форме из Ансамбля песни и пляски Московского военного округа - и девушки смотрели во все глаза!

Семен АЛЬТОВ, писатель-сатирик:

- Чем дольше живешь, тем с большей благодарностью вспоминаешь молодые годы. И учебу в Ленинградском технологическом институте имени Ленсовета. Напротив нашего вуза располагался институт метрологии. Где вывешивали щит с указанием температуры воздуха. А чуть повыше - лозунг «Слава советской науке!». И вот однажды по весне там появилась температура +258 градусов. Я это сфотографировал и послал в «Литературную газету». Тот фурор - самое яркое воспоминание о студенчестве.

Лариса РУБАЛЬСКАЯ, поэт-песенник:

- Я в студенчестве поднабралась знаний на вечернем отделении пединститута и потом ринулась изучать японский язык на курсах при столичном гороно. Все студенческие буйства прошли стороной, о чем сейчас слегка сожалею...