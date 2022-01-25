«Лига Ставок» увеличила призовой фонд до 450 миллионов рублей

Букмекерская компания «Лига Ставок» обновила размер призового фонда, объявленного в рамках акции «Джекпот. Большой куш». С 24 января его сумма составляет 450 миллионов рублей, что на 50 миллионов больше, чем было изначально.

Напомним, акция действует с октября 2021 года. Участниками розыгрыша, который проходит каждый день, становятся все, кто заключил пари любого вида в «Лиге Ставок». Причем выиграла ставка или нет, не имеет значения. Все участники получают на свой счет джекпоны, которые впоследствии участвуют в акции.

Вместе с ростом общего призового фонда произошло и увеличение ежедневных, еженедельных и ежемесячных сумм акции.

- В течение 2022 года количество и сумма призов будет расти в соответствии с накопленными деньгами. Кроме того, мы надеемся на увеличение стоимости этих призов. В этом году планируем разыграть в общей сложности более одного миллиарда рублей, - поделился планами глава компании Юрий Красовский.

КОНКРЕТНО

За три месяца акции победителями розыгрышей стали 2 856 человек.

Общая сумма разыгранных средств составила почти 50 миллионов рублей.

Самый крупный приз был 5,2 миллиона рублей. Его получи болельщик футбольного клуба «Зенит».