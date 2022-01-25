«Мы на правильном пути»: губернатор Александр Моор поздравил студентов с праздником

Студенческие годы – самый замечательный период в жизни человека, время формирования главных целей и возможностей для роста. Об этом губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил на онлайн-встрече со студенческим советом Тюменской области.

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Открывая встречу, глава региона тепло поздравил активистов с Днем российского студенчества.

«Два последних года были для вас необычными, потому что учеба и общественная деятельность протекали в двух форматах – и очно, и онлайн. Думаю, что вы, молодежь, очень быстро адаптировались к новой реальности», – обратился к студентам Александр Моор. Он отметил, что при этом онлайн-формат позволяет привлечь к активной общественной жизни гораздо большее количество студентов.

Об итогах работы областного студсовета в 2021 году рассказала руководитель регионального студенческого центра Екатерина Козеева. Несмотря на пандемию, прошедший год был интересным и насыщенным. Многие тюменские студенты проявили себя на региональном и федеральном уровнях, став победителями и призерами целого ряда конкурсов. За активную реализацию молодежных инициатив 16 членов регионального студсовета прошлогоднего созыва удостоены благодарностей правительства Тюменской области.

Важнейшим результатом работы регионального студсовета в 2021 году стало исследование студенческой среды, в котором приняли участие более 5 тысяч студентов тюменских вузов, техникумов и колледжей.

«В ходе исследования стало понятно, что 59% опрошенных студентов – иногородние. В Тюменской области получают образование уроженцы 30 регионов России. Качеством получаемого образования удовлетворены более 76% опрошенных. В числе основных вопросов, волнующих участников исследования, – жилищная проблема, в том числе недостаток мест в общежитиях», – сообщила председатель областного студенческого совета Дания Апасова.

По мнению 51% опрошенных, в классической форме обучения есть недочеты, и ее следует совмещать с онлайн-форматом. Общественная и научная деятельность, занятия творчеством и спортом стали неотъемлемой частью студенческой жизни для 58% участников исследования.

«В ходе исследования выяснилось – немалая часть опрошенных студентов считает, что качество образования не всегда соответствует его стоимости. Но я приятно удивлен, что такую позицию разделяют и многие преподаватели. Честно признать свои ошибки – это первый шаг к их исправлению. Ведь качество образования во многом зависит именно от преподавательского состава. Значит, мы на правильном пути», – прокомментировал губернатор.

НЕРАВНОДУШНЫЕ РЕБЯТА И ДЕВУШКИ

Что касается общежитий, то в 2022 году правительство Тюменской области планирует подать в Министерство науки и высшего образования РФ заявку на создание в столице региона студенческого кампуса, сообщил Александр Моор. Областной студсовет будет обязательно привлечен к реализации этого масштабного проекта.

Результаты исследования тюменской студенческой среды актуальны и интересны для регионального правительства, подчеркнул губернатор. Они помогут принимать более взвешенные и точные управленческие решения в сфере молодежной политики.

Глава региона познакомился с новым составом регионального студсовета. «Очень важно, что в него вошли неравнодушные ребята и девушки. Это позволяет студенческому совету выражать реальные интересы однокашников», – сказал Александр Моор. Губернатор поручил членам студсовета продолжить углубленный анализ ситуации в студенческой и молодежной среде.