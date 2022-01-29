Дочь Валерия Ободзинского: Многие годы я жила с чувством вины, что отец ушел от мамы из-за меня

В 80-х годах певец ушел со сцены, но в начале 90-х решил вернуться. Фото: Личный архив

О самом лиричном артисте Советского Союза в СМИ писали много. Но впервые о Валерии Ободзинском написана художественная книга. Автором выступила младшая дочь исполнителя - Валерия Ободзинская, родители назвали ее в честь отца. В интервью kp.ru Валерия Валерьевна рассказала о своей личной драме.

Детская травма

- Какие ваши самые первые воспоминания об отце?

- Сложный вопрос, так как папа ушел из семьи почти сразу после моего рождения. Будучи маленькой, я услышала, как мама в сердцах сказала своей подруге: «Валера так мечтал о мальчике, наследнике. И ведь врачи по сердцебиению определили, что будет мальчик. У нас даже вариантов имени не было - Валерий Валерьевич. И тут рождается девочка…»

Подслушав разговор, я решила, что это и есть основная причина ухода папы. Дело в том, что дети любят обоих родителей, и, теряя одного из них, как правило, винят себя. Так же случилось со мной. Многие годы я жила с чувством вины, что из-за меня развалилась родительская семья.

Но я усвоила урок: что когда взрослые ссорятся или решают личные вопросы в присутствии детей, то надо быть аккуратнее в высказываниях, так как восприятие ребенка искажает реальную картину.

- В это время карьера Ободзинского пошла на спад, его запрещали на телевидении, вырезали из эфиров?

- Да, причем папа сам не понимал причин этой внезапной нелюбви телевизионных чиновников. Ведь зрители-то его по-прежнему обожали, он давал в день по 4 - 5 концертов. Возможно, работа на износ привела к выгоранию. Он стал срываться, выпивать…

С папиным уходом из семьи замкнулась в себе моя старшая сестра Анжела, ей к моменту моего рождения было 9 лет. Раньше она росла в полной счастливой семье, папа относился к ней, как к принцессе, и вдруг волшебный мир рассыпается на глазах у ничего не понимающего ребенка. И мама тоже впала в депрессию - только что родила второго ребенка, и уходит муж…

- Но отец ведь не насовсем ушел?

- Он метался много лет. Все время звонил мне и сестре. Каждый раз подолгу извинялся: «Простите, что живу не с вами, но так получилось…» В его голосе чувствовалась огромная боль, хотелось заткнуть уши, убежать подальше, чтобы только не слышать. Иногда он приходил навестить нас, снова извинялся. А мне говорил: «Пока меня нет рядом, тебе надо за папу быть - защищать, оберегать маму и сестру». В моей детской голове не укладывалось, это как - «быть за папу», мне, ребенку?

Будучи от природы девочкой ответственной, восприняла слишком серьезно, ходила и бесконечно прокручивала в голове, что я должна «быть за папу»… Эта ситуация и череда следующих событий, происходящих со мной в раннем детстве, стали причиной психологической травмы.

Младшую дочь артиста назвали в честь отца - Валерией.

«Мне в спину дышит маньяк»

- Что это была за травма?

- Диссоциативное расстройство идентичности. Или расслоение личности (так говорят врачи). В Америке доктора обозначили и начали изучать это расстройство только в 60-е годы прошлого века. Самым известным человеком с таким расстройством был Билли Миллиган, в теле которого, согласно анализу изучавших его феномен врачей, «включились» 25 (!) субличностей. Это были мужчины и женщины, разного возраста и различных национальностей, они даже могли говорить на разных языках… Также специалистами установлено, что расстройство - не шизофрения, а последствия именно детской психологической травмы. Миллигана в маленьком возрасте родители наказывали, закапывая в могилу, а в возрасте 8 лет его изнасиловал отчим - расстройство идентичности стало защитной реакцией психики ребенка на эти страшные обстоятельства.

В моем же случае, в два года, я попала в опасную ситуацию, угрожающую жизни, и очень испугалась. Пережила панический, парализующий страх и беспомощность. И тогда детское напуганное сознание, будто переключилось на другое - на спокойного, уверенного в себе взрослого… мужчину. Впоследствии я назвала это состояние «Брайном». С того дня в моем теле жили то Лера, то «Брайн». Это абсолютно разное поведение, мировоззрение, чувства… Это не «голоса в голове» - а есть кто-то в тебе, который по-другому видит мир.

Поначалу «Брайн» проявлялся в стрессовых ситуациях. Например, в 4 года, когда меня похитили. Незнакомый мужчина схватил меня за руку возле детского сада и повел по улице, я тогда тоже прощалась с жизнью, оцепенела. И тут… включился «Брайн» - стал кричать, драться ногами, звать на помощь. Взрослые обратили внимание, вызвали милицию. Помню милицейский «уазик». Я сижу на заднем сиденье, а в спину через решетку дышит этот маньяк, смотрит глазами дикими.

- Родители знали? Или, может быть, догадывались?

- Я долго не рассказывала. Потому что сама не понимала, что со мной происходит. Возможно, они догадывались… Но порой взрослые не сильно обращают внимание на чувства и мысли детей, к сожалению.

Была история, когда папа взял меня с собой на гастроли. Мне было примерно лет шесть. Я убежала прямо перед концертом в подсобное помещение, папа меня долго искал… Когда наконец нашли, папа принялся ругаться и в сердцах шлепнул по мягкому месту. Меня перемкнуло на «Брайна» - я очень жестко сказала: «Какое ты имеешь право трогать ребенка?! Ты мне не отец!»

Я помню, с каким испугом и удивлением на меня смотрел тогда папа. Больше он никогда в жизни пальцем меня не тронул.

Свою будущую жену Нелю Ободзинский встретил в 1962 году на гастролях в Иркутске. Фото: Личный архив

«Папа не страдал, уйдя со сцены»

- Я долго думала, прежде чем решилась на публичное признание, - говорит Валерия. - Но делаю это осознанно. Возможно, откликнутся люди с такой же проблемой, и мой опыт поможет им адаптироваться с этим расщеплением в жизни и быть счастливыми. Потому что сама в конечном счете с помощью психолога, с которым занималась на протяжении 25 лет, я научилась с этим жить.

- А мог ли страдать этим или подобным расстройством ваш отец, который вдруг бросил сцену и ушел… работать на склад?

- Думаю, нет. По крайней мере кардинальной смены привычек, стиля поведения в нем не наблюдалось. Была огромная усталость от своей звездности. Когда я писала книгу о нем и дошла до этого момента - как Ободзинский уходит со сцены и устраивается работать на склад, думала: сейчас напишу о том, как он страдает, как ему плохо… И вдруг понимаю, что он, герой моей книги, абсолютно не страдает. Наоборот, он счастлив этому освобождению, передышке. У каждого человека есть предел прочности, и для папы в какой-то момент слава, сцена, я так думаю, стали слишком тяжелой ношей. Но он же потом вернулся после паузы…

КСТАТИ

«Сейчас стал бы большим продюсером»

- В последние годы жизни отец в церковь стал ходить, Библию читал, подарил мне крестик, сказал: «Пусть Господь всегда тебя хранит», - рассказала Валерия. - А ведь прежде был агностиком… Однако переосмыслил свое отношение и к религии, и к самому себе, и к детям, и к моей маме. В последние его годы мы общались очень тесно, о многом говорили.

- Каким Валерий Ободзинский мог быть сейчас, доживи он до 80 лет (артист умер в 1997 году, в 55 лет. - Ред.)?

- Думаю, уже не выступал бы на сцене сам. Скорее всего, стал бы педагогом и музыкальным продюсером, выводил бы на большую сцену молодые таланты.