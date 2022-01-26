В США белых решили защитить от обвинений в адрес их предков

По мнению инициаторов законопроекта, нововведение должно понизить градус социальной напряженности и прекратить страдания людей за преступления, которых они не совершали. Фото: Shutterstock

Власти американской Флориды одобрили законопроект, согласно которому может быть запрещена дискриминация человека на основании действий его предков. Проще говоря, темнокожим американцам требовать от своих белых соотечественников извинений за рабство своих прапрадедушек станет противозаконным деянием.

В июне минувшего года во Флориде вступили в силу новые правила Департамента образования штата, согласно которым в школах не может преподаваться критическая расовая теория (CTR)– концепция, пытающаяся объяснить и решить проблему расового неравенства в США. По мнению многих, CTR сама по себе разжигает вражду и представляет угрозу для американского образа жизни.

Нынешний законопроект, который прямо запрещает заставлять людей извиняться за поступки их предков, является продолжением политики штата.

Предполагается, что в рамках закона, если он будет принят, будут обучены инструкторы для школ, которые смогут затронуть такие темы, как расовое неравенство, сексизм, рабство и прочие, но при этом не будут пользоваться своими знаниями для идеологической обработки школьников.

По мнению инициаторов законопроекта, нововведение должно понизить градус социальной напряженности и прекратить страдания людей за преступления, которых они не совершали.

Оказалось, что законопроект пришелся по нраву далеко не всем, например, темнокожий сенатор-демократ штата Шеврин Джонс заявил, что инициатива направлена не только на защиту белого населения, но и на попытку пересмотра самой истории.

– Это даже не запрет критической расовой теории, это запрет истории чернокожих. Они говорят о том, что не хотят, чтобы белые люди чувствовали себя некомфортно? Давайте поговорим о том, как им неудобно. Моим предкам было неловко, когда их разлучали с детьми, – заявил Джонс журналистам.

Мог бы конечно, высказаться проще: «Белые должны страдать вечно», но, видимо, постеснялся.