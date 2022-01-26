Архангельский ЦБК в 2022 году инвестирует в экологическую модернизацию производства 5,8 млрд рублей

Главная цель модернизации – сделать производство на Архангельском ЦБК более экологичным и максимально снизить воздействие на окружающую среду. Фото предоставлено пресс-службой АЦБК.

Архангельский ЦБК в 2022 году вложит 5,8 миллиарда рублей в экологическую модернизацию производства. Комбинат собирается реализовать 8 из более чем 20 пунктов программы повышения экологической эффективности предприятия, одобренной в прошлом году Минпромторгом РФ. Среди задач на текущий год - установка нового водосберегающего оборудования в турбинном цехе ТЭС-1 и модернизация цехов, в том числе, цеха по производству целлюлозы ТЭС-3. После реконструкции предприятию удастся на 11% сократить объем сбрасываемых сточных вод.

Программа повышения экологической эффективности предприятия рассчитана до 2030 года. Ее главная цель – сделать производство на Архангельском ЦБК более экологичным и максимально снизить воздействие на окружающую среду. Для этого на предприятии будут внедряться лучшие технологии, доступные на сегодняшний день. Общие затраты на финансирование мероприятий программы составят 18,2 миллиарда рублей.

Один из самых важных проектов экологической модернизации - газификация комбината. Перевод производства на природный газ вместо каменного угля позволит увеличить долю использования менее углеродоемкого топлива. Кроме того, предприятие сможет сократить сбросы в водоем сточных вод, которые сейчас образуются в результате эксплуатации шлакозолоотвала. Все это позволит существенно улучшить экологическую обстановку вокруг комбината. Проект газификации Архангельского ЦБК планируется завершить в 2025 году. Инвестиции в него составляют 4,2 миллиарда рублей.

Кроме того, к 2023 году комбинат за счет модернизации собирается уменьшить выбросы в атмосферу серосодержащих соединений. АЦБК реализует проект по очистке конденсатов выпарной станции производства целлюлозы, а также проводит техническую модернизацию систем газоочистного природоохранного оборудования. После реконструкции завод будет собирать «дурнопахнущие» газы, которые образуются при варке целлюлозы и регенерации щелоков, и сжигать их в содорегенерационных котлах. Новое оборудование поможет снизить выбросы в атмосферу серосодержащих газов, запах которых доставляет наибольшие неудобства людям, проживающим в ближайших к предприятию населенных пунктах Архангельской области

Техническое перевооружение комбината позволит существенно снизить объемы используемой в производстве воды, организовать ее вторичное использование, а также максимально уменьшить объемы сброса сточных вод в водоем. В перспективе, к 2030 году, Архангельский ЦБК планирует сократить удельный сброс загрязняющих веществ в реку Северная Двина на 45% - 55%.