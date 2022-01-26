Для педофилов наказание планируется увеличить до пожизненного срока

Отметим, что это один из наиболее ожидаемых обществом законов за последние годы. Документ дает возможность навсегда изолировать от общества серийных преступников-педофилов по ряду новых оснований, подчеркнул первый вице-спикер Совфеда, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак, представляя документ в верхней палате парламента.

Напомним, 18 января законопроект был принят государственной думой единогласно.

«Прежде всего, мы предлагаем повысить до 18 лет возраст жертв, посягательства на которых может повлечь пожизненное заключение, - пояснил сенатор. - С учетом наших изменений пожизненное лишение свободы коснется уже трех категорий преступников: тех, кто был судим за преступления против половой неприкосновенности детей, кто ранее не привлекался за подобные преступления, но совершил насилие в отношении двух и более детей. И тех случаев, когда насилие было сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления против личности ребенка».

Андрей Турчак отметил, что статистика по таким делам ужасающая.

«В минувшем году количество преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних выросло в стране на 8%. Это почти в два раза больше, чем в 2012 году. При этом более половины этих преступлений – в отношении детей от 14 до 18 лет», - отметил политик.

Сейчас для преступников, совершивших такого рода насилие, предусмотрено наказание в виде лишения свободы максимум на 20 лет, а пожизненное лишение свободы - только для насильников-рецидивистов и только, если их жертвы не достигли 14 лет.

«По факту же педофилы получают гораздо меньшие сроки. Один из убийц пятилетней девочки в Костроме ранее уже был осужден за изнасилование несовершеннолетнего и отсидел в тюрьме всего около четырех лет. Выходя на свободу, эти моральные уроды, как правило, возвращаются в свои города и поселки. И жители вынуждены пребывать в страхе. Особенно тяжело представить, что должны чувствовать жертвы насилия», - отметил Андрей Турчак.

Следующим шагом должно стать изменение системы административного надзора за педофилами, которые находятся на свободе, уверен секретарь Генсовета партии.

«Государство должно контролировать каждый их шаг. Только так наши дети, семьи и общество будут надежно защищены. Соответствующие поправки мы с коллегами уже готовим», - резюмировал политик.