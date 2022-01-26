Руководство Госавтоинспекции уточнило порядок прохождения техосмотра

Владельцы транспортных средств, технический осмотр для которых стал добровольным, вправе обращаться за проведением технического осмотра по своему желанию Фото: Евгения ГУСЕВА

30 декабря 2021 года изменились правила прохождения техосмотра транспортных средств, о которых в пресс-центре МИЦ «Известия» сообщил заместитель руководителя Госавтоинспекции России, генерал-майор полиции Владимир Кузин.

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Так, в соответствии с законом легковые автомобили и мотоциклы, принадлежащие физическим лицам и используемые ими исключительно в личных целях, не связанных с иной деятельностью (в том числе услуг такси и использованием личного транспорта в служебных целях) не подлежат техническому осмотру. Если в отношении автомобиля или мотоцикла проведена проверка технического состояния в форме техосмотра и выдана диагностическая карта, проверка технического состояния транспортного средства на дороге сотрудником Госавтоинспекции не проводится, за исключением случаев тот видит техническую неисправность, создающую угрозу безопасности дорожного движения.

Владельцы транспортных средств, технический осмотр для которых стал добровольным, вправе обращаться за проведением технического осмотра по своему желанию.

Купили подержанную машину? В соответствии с поправками, при постановке транспортного средства на госучет или совершения регистрационных действий, связанных со сменой владельца, диагностическая карта предоставляется на транспортное средство, если с года его изготовления прошло более четырех лет, включая год изготовления, указываемый в документах, идентифицирующих транспортное средство.

В случае совершения регистрационных действий, связанных с изменением конструкции или заменой основного компонента транспортного средства, наличие оформленной диагностической карты также необходимо, вне зависимости от года его изготовления. Диагностическая карта должна быть действующей и содержать заключение о соответствии транспортного средства обязательным требованиям безопасности.

Указанные требования относятся ко всем транспортным средствам, за исключением прицепов, принадлежащих физическим лицам и имеющих разрешенную максимальную массу до 3,5 тонн (категории О1 и О2).

Проверка наличия действующей диагностической карты осуществляется с использованием Единой автоматизированной информационной системе технического осмотра (ЕАИСТО). Отсутствие в системе информации о действующей диагностической карте является основанием для отказа в совершении регистрационного действия.

Проверить сведения о наличии действующей диагностической карты в ЕАИСТО можно на официальном сайте Госавтоинспекции.

ЗА СУТКИ ОШТРАФУЮТ ЛИШЬ РАЗ

Замглавы российской Госавтоинспекции Владимир Кузин подробно остановился на положениях Федерального закона от 26 июля 2019 № 219-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», которым скорректированы нормы об административной ответственности за нарушения при проведении техосмотра. Документ начнет действовать с 1 марта 2022 года.

Так, в частности признается утратившей силу часть 2 статьи 12.1 Кодекса (управление легковым такси, автобусом или грузовым автомобилем, предназначенным и оборудованным для перевозок людей, с числом мест для сидения более чем восемь (кроме места для водителя), специализированным транспортным средством, предназначенным и оборудованным для перевозок опасных грузов, которые не прошли государственный технический осмотр или технический осмотр).

Одновременно статья 12.5 Кодекса дополняется частью 1.1, устанавливающей административную ответственность за управление транспортным средством, в отношении которого не оформлена в установленном порядке диагностическая карта, подтверждающая допуск транспортного средства к участию в дорожном движении.

Кроме того, названная статья дополняется примечанием, в соответствии с которым автовладелец, совершивший правонарушение, не привлекается к административной ответственности за второй и последующие случаи выявления такого административного правонарушения в течение двадцати четырех часов с момента первого выявления административного правонарушения.