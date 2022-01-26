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Звезды26 января 2022 20:55

Волочкова показал свой коронный шпагат, который сводит с ума мужчин

Балерина разместила видео тренировок
Алина ЧЕРНОВА
Комментарии (8)Комментарии (8)(8)
Балерина не скрывает, что радует своего нового возлюбленного фокусами растяжки каждое утро

Балерина не скрывает, что радует своего нового возлюбленного фокусами растяжки каждое утро

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В своём Инстаграме Анастасия Волочкова демонстрирует не только классические балетные па, но и чудеса своей растяжки.

Как призналась балерина в одном из интервью kp.ru, ее шпагаты помогают покорять мужчин.

- Вы даже не представляете, как в близости эротично выглядит растяжка — так называемая поза «вертолет». Огромные возможности в спальне открываются у пластического тела, - похвасталась балерина.

А в своём Инстаграме 46-летняя артистка показала, как оттачивает свой знаменитый «вертолет» в спортивном зале.

Балерина не скрывает, что радует своего нового возлюбленного фокусами растяжки каждое утро.

- У Сергея растяжки нет, но он спортсмен, поэтому показал мне другие упражнения, которые я тоже использую в зале. Кстати, на Мальдивах он тренировал меня, я занималась спортом под руководством любимого, - рассказала kp.ru Волочкова.

Напомним: со своим нынешним возлюбленным Сергеем Анастасия Волочкова познакомилась на шоу «Давай поженимся». Общение они продолжили и после съёмок. И недавний отпуск на Мальдивах артистка провела с Сергеем.

Плюс ко всему балерина призналась, что не против стать официальной женой своего нового бойфренда.

- А почему бы и нет? Я хочу семью. Замужем я ещё ни разу не была. А вот детишек больше не хочу. Будет смешно под 50 лет рожать малыша. Правда Серёжа сказал, что хочет дочку. Ну посмотрим, пока нам и так хорошо, - улыбнулась балерина.

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