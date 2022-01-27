Ученые: секс - причина не только жизни, но и смерти

Согласно исследованиям, около 1% всех случаев инфаркта миокарда связано перенапряжением во время любовных утех Фото: Shutterstock

О радостях секса (или любви, если вы романтик) написано бесчисленное количество стихов и прозы. Но есть люди, которые сомневаются в пользе плотских отношений. К ним относятся не только мамы незамужних девушек. Например, в некоторых религиях служители культа дают обет безбрачия. А австрийский физиолог Ойген Штейнах (6 раз номинировался на Нобелевскую премию) в начале прошлого века сформулировал теорию, согласно которой сексуальная сдержанность увеличивает мощь интеллекта и омолаживает организм. Он разработал операцию по перевязке семявыводящего протока и таким образом стало возможно совмещать физиологическое безбрачие (пациенты Штейнаха не могли иметь детей) с сексуальной активностью. Долгое время витриной этого метода был Нобелевский лауреат по литературе 1923 года ирландский поэт Уильям Йейтс. Он лег под нож в возрасте 69 лет и, судя по приступу литературной плодовитости и многочисленным романам с молодыми женщинами, действительно обрел вторую молодость. Правда, потом появилась доказательная медицина, которая выяснила, что дело тут, скорее, в эффекте плацебо, а увеличение уровня тестостерона в организме не ведет к омоложению. Кстати, впоследствии идеи Штейнаха и его учеников о гормональной терапии были использованы для разработки операций по перемене пола.

Тем не менее, до сих пор ученые ищут неоспоримые научные доказательства пользы (или вреда) секса для организма. Эти поиски, зачастую, приводят к интересным, но порой противоречивым результатам. Так исследование, в котором приняли участие 10 026 католических священников, поставило под сомнение благотворное влияние целибата на продолжительность жизни. Наоборот священники покидали этот мир раньше, нежели их грешная паства, при этом они значительно чаще болели циррозом печени и атеросклерозом сосудов. Справедливости ради надо признать, что католические монахини демонстрировали образцы долголетия. Но ученые связали это не с невинностью христовых невест, а с отказом от курения.

Команда британских исследователей во главе с профессором Бристольского университета Джорджем Смитом изучала , как связаны секс и смерть на группе из 918 мужчин. И обнаружила четкую связь между количеством оргазмов и долгожительством. Ученые разбили добровольцев на две большие группы: тех, кто шалил с подружкой два раза в неделю и чаще, и тех, у кого постельные сцены случались 1 раз в месяц и реже. Затем в течении 10 лет исследователи наблюдали за жизнью подопечных, за это время умерло 150 респондентов.

- Смертность в группе “женолюбов” оказалась в два раза ниже, чем в группе мужчин с низкой интенсивностью половых контактов, - говорит профессор Джордж Смит. - Данные оказались настолько убедительны, что впору запускать сексуальный аналог программы “Не менее пяти порций в сутки!”, которая пропагандировала ежедневный прием фруктов и овощей.

Стоит остановиться на том, что в научной литературе был тщательно изучен миф о том, что интенсивный секс может довести сладострастников до могилы (см. КСТАТИ). Гюнтер Герге, кардиолог клиники Саарбрюкена (Германия), и его коллеги проанализировали феномен внезапной смерти и пришли к выводу, что благородная, но нелепая гибель на ложе любви - это всего лишь 0,6 процентов случаев. Примерно с той же интенсивностью футболисты падают от сердечного приступа на футбольном поле, хотя эти случаи - как с датчанином Кристианом Эриксеном на чемпионате Европы в 2021 году - гремят на весь мир благодаря телевидению.

Педантичные немецкие медики оценили сердечную и метаболическую нагрузку на организм и пришли к выводу, что секс - это даже не футбол. Для оценки врачи использовали такой показатель, как метаболический эквивалент (МЕТ) - это интенсивность обмена веществ человека во время физической активности по сравнению с состоянием покоя. Энергетические затраты мужчины во время секса в миссионерской позиции составили 3,3 МЕТ, а в положении “женщина сверху” - 2,5 МЕТ. Это можно сравнить с нагрузкой, когда вы тащите 20-килограммовый мешок с песком или танцуете на дискотеке.

Однако помимо физической стороны дела есть еще и мощная эмоциональная составляющая. Ученые предупреждают: показатели пульса и артериального давления во время секса могут быть значительно выше, если вы предаетесь любовным наслаждениям с новым партнером или в незнакомой обстановке. Поэтому сексуальная активность может быть причиной возникновения инфаркта миокарда в 0,9% случаев.

Впрочем, это касается не только мужчин. В другом немецком исследовании 35 процентов случаев внезапной смерти на вершине блаженства были связаны с женщинами. Причем средний возраст жертв любви составил 38 лет.

Однако, ученые по-прежнему утверждают, что секс - это главное условие хорошего качества жизни. Риск смерти от любви очень низок, даже у людей с заболеваниями сердца. Однако, если вы чувствуете неполадки в пламенном моторе, обсудите эти риски со специалистом.

КСТАТИ

Знаменитости и любовь до гробовой доски: Кто умер во время секса и при каких обстоятельствах

1. Нельсон Рокфеллер, миллиардер, вице-президент США в 1974 -1977 годах, внук основателя знаменитой династии.

Умер от сердечного приступа в возрасте 70 лет. Как утверждалось, на момент сердечного приступа Нельсон Рокфеллер был наедине с молодой танцовщицей Меган Маршак при весьма интимных обстоятельствах. Когда врачи прибыли на вызов, мужчина был раздет, а Меган делала ему искусственное дыхание.

2. Рауль Велосо, чилийский политик конца 90-х, начала нулевых, представитель Партии гуманистов.

Велосо ратовал за моральные ценности, но умер во время секса с девицей с пониженной социальной ответственностью. Приступ спровоцировала привычка Велосо запивать таблетки алкоголем. Кстати, смерть не помешала Велосо победить на выборах. По халатности сотрудников чилийского избиркома его фамилию не удалили из бюллетеней. Газеты писали, что граждане голосовали “по приколу”. Соратники считали иначе, но место Велосо в парламенте занял ближайший конкурент.

3. Эррол Флинн, секс-символ Голливуда 40-х годов. В его честь получил прозвище сын главного героя культового сериала “Во все тяжкие”.

50-летний актер закрутил роман с 15-летней барышней Беверли Аадленд, с которой познакомился на съемочной площадке. Сердечный приступ застиг Флинна в гостиничном номере, который они снимали с девушкой. Позднее барышня призналась, что смерть “спровоцировала любовь”.

4. Феликс Фор, президент Франции в 1895-99 годах.

Скончался в возрасте 58 лет в своем рабочем кабинете Елисейском дворце. В этот момент в помещении находилась его 30-летняя любовница Маргарита Штайнхейль, которая занималась с мужчиной оральным сексом.

5. Робин Мортимер, бывший мотогонщик, владелец собственной гоночной команды, 58 лет.

Умер после садо-мазо секса с доминатрикс русского происхождения по имени Ирина. Следствие утверждало, что Мортимер умер после того, как ему дали закись азота, препарат использовался в качестве анестетика для увеличения продолжительности секса.