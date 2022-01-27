В Германии школьные учителя стали мыть в классах полы

Фото: Shutterstock

Средняя заработная плата начинающего школьного учителя в Германии составляет 6300 евро. Это одна из самых высоких учительских зарплат в Евросоюзе. Во Франции, к примеру, педагоги получают примерно 2500 евро в месяц, в Италии – чуть более 1800 евро. Меньше всего платят учителям в Болгарии – менее 500 евро.

- В моем расписании - 26 уроков в неделю, - рассказала журналистам учитель немецкой литературы и французского языка одной из немецких школ Юлия Кочанек. – Это выше нормы. Во Франции, к примеру, мои коллеги работают по 20 часов в неделю и не делают многого из того, что входит в наши должностные обязанности.

В школу Юлия приезжает за полчаса до начала рабочего дня. Добирается без автомобильных пробок, потому что ездит на велосипеде. Одежда – максимально удобная: джинсы, кроссовки или ботинки на плоской подошве и удобные свитера. Волосы собраны в пучок, минимум макияжа. В большинстве немецких школ у учеников нет никакой формы и дресс-кода.

- В ФРГ образ учителя за последние пять лет очень сильно изменился, - объясняет педагог. – Если раньше это был скорее наставник, то сейчас больше друг. Знаю, что не везде так. Во многих странах учителя закончили урок и на этом закончили рабочий день. Наша же задача сделать так, чтобы подросток чувствовал себя в школе, как дома, поэтому мы участвуем и в жизни школы, и в жизни учеников.

Во время урока Юлия может позволить себе сесть прямо на парту. В ее обязанности также входит контроль за поведением детей в столовой и на игровой площадке, а еще она, как и многие ее коллеги, убирает класс - моет полы и протирает пыль.

- Опять же, не во всех странах вы увидите учителя со шваброй, но в Германии это норма. - говорит Кочанек. – Но мы за все это получаем достойную зарплату.