Дмитрий Песков: Когда Россия и США подпишут новую Декларацию об окончании холодной войны, приходится только мечтать

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В четверг, 27 января, журналист «Комсомольской правды» задал официальному представителю Кремля следующие вопросы...

-... Дмитрий Сергеевич, я знаю, что и президент, и его пресс-секретарь любят исторические параллели. И вот во вторник,1 февраля, исполнится 30 лет с тех пор, как в Кэмп-Дэвиде Борис Ельцин и Буш-старший подписали декларацию об окончании холодной войны в мире. Не только между США и Россией. Ну, Ельцин сначала думал, что он тоже победитель, потом уже летом Буш стал говорить, что это мы разрушили этот монстр. (СССР.) А когда снова началась, на ваш взгляд, холодная война? Собственно, после Мюнхенской речи Путина - 10 февраля 2007-го? Или, может быть, после Сирии? Или до, или… есть какая-то точка отсчета?

Вот что ответил Песков:

- Ну, это очень такой… (общий вопрос). Это, скорее, для политологов.

То, что после 14-го года, после того, как на Украине был спровоцирован и, при попустительстве целого ряда стран, которые взяли на себя определенные обязательства и подписались под этими обязательствами, произошел государственный переворот... Который привел к непоправимым событиям и - к тому, что, в соответствии со всеми нормами украинского законодательства и международного права, Крым принял решение стать частью Российской Федерации... Конечно. Начались процессы, которые привели к изрядной напряженности, которая, по многим параметрам, сейчас уже напоминает холодную войну. Это так.

- Тогда еще такой вопрос. Вот, вообще, это событие – 30-летие, оно может как-то окрасить мысли глав государств, я имею в виду России и США? И, если пофантазировать: возможно ли подписание такого же документа в перспективе? То есть, я имею в виду, декларацию или переподписать ее? Об окончании холодной войны между Россией и США, между Западом и нами.

- В текущих условиях я не склонен переоценивать значение этой годовщины. Вряд ли она может и способна иметь какое-то влияние на формирование политического сознания нынешних руководителей.

И, вы совершенно правильно сказали - о нынешних условиях, о заключении такой договоренности, о подписании таких бумаг, - действительно, можно только мечтать.

Но, все-таки, мы все несем другие обязанности. И мечты – это не то, за что нам платят нашу зарплату.

- Спасибо. А жаль…