Звезда 90-х Бриджит Фонда невероятно располнела, изменившись до неузнаваемости

Бриджит Фонда в 1992 году. Фото: EAST NEWS

Бриджит Фонда в 90-е годы считалась одной из самых популярных молодых звезд Голливуда. На ее счету были роли в фильмах «Крестный отец-3», «Одинокая белая женщина», «Доктор Голливуд», «Армия тьмы», «Возврата нет», «Маленький Будда», «Мэрия», «Лэйк-Плэсид: озеро страха».… В 1997 году она сыграла одну из главных ролей в фильме Квентина Тарантино «Джеки Браун». Казалось, впереди еще долгая карьера. Но в 2002-м она сыграла свою последнюю, видимо, роль - Злой королевы в телевизионной экранизации «Белоснежки» - и ушла из кино.

Никаких громких заявлений она не делала, и поначалу никто не обратил на ее уход внимания: ну, подумаешь, решила сделать небольшой перерыв. В 2003-м Бриджит вышла замуж за выдающегося кинокомпозитора Дэнни Эльфмана (автора незабываемой музыки к большинству фильмов Тима Бертона), в 2005-м родила сына Оливера. Годы шли, а на экран Бриджит все не возвращалась. Ее последняя фотография на красной дорожке (и вообще последняя фотография в публичном пространстве) была сделана в 2009 году, когда Бриджит с мужем пришли на премьеру тарантиновских «Бесславных ублюдков».

И вот сейчас появились новые фотографии: актриса снята в Лос-Анджелесе. То выходит из машины, то идет по улице - по каким-то своим делам. Сказать, что она стала неузнаваема - не сказать ничего. Актриса невероятно располнела, изменившись до неузнаваемости. Ни малейшего следа голливудского гламура в обычной женщине - в очках, мешковатых штанах и полосатой футболке - не осталось.

Фонда, напомним, происходит из знаменитой актерской семьи. Ее отец - актер Питер Фонда, прославившийся ролью в культовом фильме «Беспечный ездок» (в нем, кстати, появилась на экране и Бриджит - ей было четыре года, она изображала девочку из хипповской коммуны, в которую заезжали герои ее отца и Денниса Хоппера). Ее тетя - актриса Джейн Фонда, не нуждающаяся в долгих представлениях. И, наконец, ее дедушка - легендарный голливудский актер Генри Фонда, чья карьера длилась более полувека (в России его многие помнят по фильму «Война и мир», где Одри Хепберн играла Наташу Ростову, а Фонда - Пьера Безухова).