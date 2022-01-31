Как бизнес помогает развитию регионов

Наталья Лихобабина, коммерческий директор ГК «Имеретинский»

Региональное развитие включает в себя множество аспектов, которые можно обозначить как единство и баланс экономической, социальной, экологической и институциональной составляющих. Программа и Форум «Развитие регионов. Лучшее для России» на протяжении пяти лет занимается популяризацией и поощрением практик развития регионов, выявлением основных проблем и путей их решения для обеспечения достойного благосостояния России.

Каждый год победителями Программы становятся компании, проекты которых направлены на социально - экономическое развитие регионов и достижение устойчивого развития городов. Победители Программы 2021 года рассказали редакции о своих инициативах.

Мария Точилова, директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы «Мир»:

К реализации региональных проектов мы относимся с особым вниманием, считаем это направление работы одним из безусловных приоритетов. Именно поэтому к созданию каждой Карты жителя в каждом конкретном регионе подходим индивидуально. Сейчас уже более 5 миллионов россиян активно пользуются многофункциональной картой на «Мире», которой можно не только расплачиваться за покупки, но и использовать как проездной билет, полис ОМС, как читательский билет в библиотеке, получать по карте социальные услуги, кешбэк и скидки в магазинах и еще множество других бонусов.

Мария Точилова ПС Мир

В Карту жителя «зашиты» уникальные функции, реализованные с учетом региональной специфики. Например, в Свердловской области процесс оформления и получения Карты жителя занимает всего 5-10 минут. В Оренбурге по Карте жителя выдаются электронные рецепты на лекарства, на Амуре держатели карт получают целевые субсидии на ЖКХ, в Петербурге настроен учет льготных посещений бани и так далее.

Следующий этап развития таких проектов – это виртуализация нефинансовых сервисов в смартфоне. Цифровизация карт даст людям возможность подключиться к проекту и воспользоваться его преимуществами, не выходя из дома.

Роденко Ольга Владимировна, Руководитель группы регионального развития, Международная логистическая компания «СДЭК»:

Развитие регионов важно для всей страны. От этого выиграют жители, администрация и бизнес.

Один из способов развития — франшиза СДЭК. Новые офисы и пункты выдачи создают рабочие места, жители могут работать в международной компании, не покидая родных мест. Развитие доставки позволяет заказывать товары из интернет-магазинов, открывает для жителей новые возможности — например, продавать товары собственного производства. Жизнь в регионах становится комфортнее, уменьшается отток населения в крупные города.

Роденко Ольга, Руководитель группы регионального развития

Бизнес по франшизе — это доступнее, чем открывать компанию самому. Он подойдет и новичкам, и тем, кто уже запускал собственное дело. Во франшизе налажены все процессы — подбор и обучение персонала, логистика, продвижение, безопасность. Франчайзи может обратиться за помощью, если не знает, как лучше поступить. Крупная компания-партнер подстрахует, когда что-то пойдет не так.

Например, в 2021 году открылся ПВЗ в селе Барда Пермского края. В Барде живут менее 9000 человек — теперь они могут заказывать товары со всего мира, отправлять посылки близким или товары клиентам.

Самвел Саруханян, генеральный директор курорта Mriya Resort & SPA:

Открытие новых центров притяжения туристов способствует развитию Республики Крым, как туристического бренда, изменению представления большинства о сервисе в регионе, а следствие и росту туристического потока. На территории Mriya Resort & SPA таких объектов несколько: японский сад «Шесть чувств», семейный тематический парк «Дримвуд», а с 2021 года и Центр винного туризма Winepark.

Эногастрономический туризм сейчас является одним из самых перспективных туристических направлений в Крыму и Winepark становится одной из ключевых локаций для развития этого направления. У Винного парка важная социальная и просветительская миссия: просто рассказывать о сложных вещах - вине, истории виноделия и крымского региона, культуре; продвигать российское вино на мировую арену. Проект служит сильным толчком к развитию российского виноделия и ставит своей целью вписать крымское виноделие на мировую карту.

Самвел Саруханян, Генеральный директор Mriya Resort & SPA

Winepark уже становится отдельной туристической доминантой региона и притягивает дополнительные потоки туристов на полуостров. А отсюда - увеличение заполняемости других отелей, гостевых домов, рост потока в рестораны, повышенный спрос на транспортные услуги и тд., особенно, если речь идёт про низкий и средний сезон.

Мы ставим своей задачей развитие и продвижение в целом винной культуры, как среди массовой аудитории, так и среди профессионалов. С помощью наших экскурсионных программ, дегустаций, мероприятий, мы обучаем массовую аудиторию разбираться в российском вине. Для профессионалов отрасли мы планируем запускать образовательные онлайн-курсы, которые позволят получить образование винного специалиста из любой точки мира.

Владимир Лозенко, Основатель Международной сети заводов ЛСТК «Фабрика Каркасов»:

Мы представлены во многих городах России, в 12 у нас свои есть офисы, где можно получить помощь в разработке и проектировании проекта своего уникального здания.

Благодаря понятной инструкции и простой технологии ЛСТК теперь каждый может построить свой дом или здание для бизнеса самостоятельно. А технология ЛСТК+пенобетон позволяет строить монолитные здания по цене каркасных. При этом не важно, где находится клиент - каркасы в разобранном виде очень компактны, что позволяет доставлять их в любую точку страны.

По нашей технологии ЛСТК строят и на юге страны на берегу моря, и в Сибири, где экстремально низкие температуры зимой, и на Дальнем Востоке со шквалистым ветром. Каркас здания выдерживает любые погодные условия, что демонстрируют построенные нами здания. На данный момент ЛСТК - самая безопасная технология строительства, которая выдерживает землетрясения, наводнения, ураганы и защищает жизни людей.

Одно из самых важных преимуществ технологии ЛСТК - это возможность экономить на строительстве и последующей эксплуатации зданий до 30%, что делает сферу строительства более доступной при лучшем качестве построенной конструкции.