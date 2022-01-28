Психиатр Татьяна Зеленкова перечислила пять правил здоровой психики при бушующем «омикроне»

Очень многие люди в своей повседневной жизни просто не обращают внимание на то, что они все время чувствуют себя уставшими Фото: Shutterstock

В связи с новой волной ковида, вызванной штаммом «омикрон» мировое сообщество врачей-психиатров, Всемирная организация здравоохранения ставят в один из приоритетов заботу о состоянии психики. Вал новых случаев болезни у знакомых, коллег, в дальнем кругу общения может привести к новой волне тревоги, депрессий и расстройств сна, а эти проблемы в свою очередь – одна из причин, по которой организму может просто не хватать сил на то, чтобы противостоять заражению или переносить болезнь в легкой форме.

К тому же постковидный синдром может проявляться именно психологически. По сути это продолжающаяся от нескольких месяцев и до года хроническая усталость, вялость, упадок жизненных сил. И симптомы эти могут возникнуть из-за токсичности ковида. Но также в период после болезни могут ярко проявиться состояни, которые присутствовали и до нее, но были стерты.

- Очень многие люди в своей повседневной жизни просто не обращают внимание на то, что они все время чувствуют себя уставшими, стараются не замечать свою тревогу, сопутствующую депрессию, нарушения сна, - говорит Татьяна Зеленкова – Захарчук, кандидат медицинских наук, врач-психотерапевт и психиатр консультативно – диагностического цента ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России. – Эти состояния «предательски» усиливаются во много раз во время коронавирусной инфекции и не дают быстро восстанавливаться после ковида.

Именно поэтому в условиях продолжающейся пандемии особенно важно со вниманием относиться к своему психическому здоровью и благополучию. Правила заботы о себе стоит поставить в один ряд вместе с такими мерами профилактики коронавирусной инфекции, как дистанцирование, ношение масок в общественных местах, вакцинация.

Сейчас на приемы к врачам-психотерапевтам приходит все больше людей, перенесших ковид, которые жалуются на приступы паники, тяжелые затяжные депрессии, потерю чувства радости от жизни и желания что-либо делать.

- Даже после отпусков люди не чувствуют, что они восстановились полностью, - говорит Татьяна Зеленкова – Захарчук. - Если копится усталость, появляются нарушения сна, быстрая утомляемость или вы замечаете, что растет тревожность, то важно не стесняться обращаться за квалифицированной помощью к врачам – психотерапевтам. Чтобы бороться с любой болезнью, и с ковидом в том числе, у человека должны быть на это силы!

Врач при необходимости окажет и психотерапевтическую поддержку, и медикаментозную.

- Современные антидепрессанты обладают способностью восстанавливать нейроны. Международные научные исследования последних двух лет, прожитых нами с пандемией, показывают, что среди пациентов, которые принимали антидепрессанты, наблюдалась более легкая переносимость коронавирусной инфекции, а это – еще одно опытное подтверждение, что препараты действительно работают, - говорит врач. - Если человек следит за своим физическим состоянием, вовремя и регулярно принимает предписанные врачом таблетки от соматических болезней (болезней тела – прим. Ред.), а также следит за состоянием психики, то он легче переносит и сам ковид, и постковидный синдром.

ПРАВИЛА ЗДОРОВОЙ ПСИХИКИ

Есть простые правила психического здоровья, которые особенно важно помнить и соблюдать на фоне нового разгула ковида, вызванного штаммом «омикрон».

1. Не стоит работать без выходных. Давать себе время на отдых и заботу о себе – правило, которое поможет чувствовать себя более активным и жизнестойким.

2. Соблюдайте биологические ритмы, вовремя ложитесь спать и высыпайтесь. Даже если рабочая нагрузка и дела семейные и домашние не позволяют ложиться в постель до 23 часов каждый день, давайте себе время на здоровый сон в выходные.

3. Берите отпуск, хотя бы на несколько дней или неделю, если вы чувствуете, что силы на исходе. Иначе последующая болезнь может вам стоить тяжелой годовой реабилитации.

4. Питайтесь правильно и нескучно. Получайте наслаждение от того, что вы готовите продукты, которые действительно идут вам на пользу. Сам процесс приготовления пищи – тоже может стать своеобразной творческой терапией, как и красивое оформление стола, подача блюда, - все это приносит радость вдвойне.

5. Регулярная физическая активность. Прогулки на свежем воздухе, от 20 минут и больше, небольшая зарядка с утра – на 15 минут. Минутные упражнения в течение дня, которые можно делать и на удаленке, даже сидя за рабочим столом. Людям с лишним весом начинать тренировки можно из положения «лежа», если нагрузку переносить по началу совсем сложно, потом переходить в положение «сидя», и постепенно и плавно наращивать активность.

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