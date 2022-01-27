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Звезды27 января 2022 18:00

«Отделались легким испугом. Но какие будут последствия еще непонятно»: как Диброва, Самбурская, Батрутдинов восстанавливаются после омикрона

Артисты переболели коронавирусом по второму разу
Ирина ВИКТОРОВА
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Полина Диброва проходит курс массажа дома. Ее мужу тоже делают массаж, но от фото он отказался

Полина Диброва проходит курс массажа дома. Ее мужу тоже делают массаж, но от фото он отказался

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Многие артисты этой зимой после путешествий и вечеринок слегли с коронавирусом. К счастью, выздоровление было быстрым – неделя и уже отрицательный ПЦР.

34-летняя Настасья Самбурская больше года назад переболела коронавирусом, и вот опять. В январе 2022-го Самбурская полетела в отпуск в Доминикану. Возвращаясь с отдыха, подцепила омикрон актриса (по ее предположениям) в аэропорту Пунто-Каны. Первые два дня у Настасьи был насморк и бессонница, ломота в теле. Но звезда списала это на акклиматизацию и разницу более, чем в 30 градусов и «глубокий массаж». А потом измерила температуру – 37,3, начался легкий кашель, появилось чувство тревоги. Настасья сообщила:

«Первые три дня было погано, появилось чувство тревоги и напряжения. Дальше состояние стало улучшаться постепенно. Уже 24-го я сделала два теста, и они оба были отрицательными. Отделалась легким испугом называется. Но какие будут последствия еще непонятно. После моего первого опыта перенесенного ковида в декабре 2020-го - я до сих пор огребаю побочку. Так что берегите себя по возможности!»

Самбурская второй раз переболела коронавирусом

Самбурская второй раз переболела коронавирусом

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

От первых симптомов до отрицательного теста у Самбурской прошло шесть полных дней. С «побочкой» борьба такая: анализы, а по ним уже прием необходимых витаминов и добавок. Плюс исключительно правильный образ жизни.

Настасья отдохнула в Доминикане, но привезла домой омикрон

Настасья отдохнула в Доминикане, но привезла домой омикрон

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

44-летний Тимур Батрутдинов был госпитализирован с ковидом и поражением легких в декабре. На праздниках комик восстанавливался дома. На этой неделе Тимур приехал в загородный вип-центр здоровья – здесь три в одном: отель, спа и клиника предлагают комплексы по оздоровлению после ковида. Обследование, рекомендации врачей, физиопроцедуры, бассейн, спа.

34-летняя Полина Диброва и 62-летний Дмитрий Дибров после омикрона ведут активный образ жизни. К ним домой приезжал массажист – телеведущий и его жена пройдут курс оздоровительных процедур. У Полины в расписании – баня, занятии с личным тренером.

30-летняя Анастасия Ивлеева привезла омикрон из Мексики. Болеет она коронавирусом, как и Полина Диброва – второй раз. Ивлеевой стало лучше только к концу текущей недели – болезнь растянулась на 8 дней. Симптомы такие: усталость, незначительное повышение температуры, заложенность носа, ломота в теле.

60-летняя Елена Малышева побывала в ковидном госпитале, пообщалась с медперсоналом и больными.

27 января теледоктор и кандидат медицинских наук Елена Малышева опубликовала следующую информацию об омикроне.

- Омикрон чаще течет как ОРЗ. Госпитализация низкая (смотрите мой репортаж из ковидного госпиталя). Смертность нижайшая. Поэтому лучшее, что сейчас можно сделать – не паниковать. ОРЗ длится 3–7 дней. Не требует назначения никаких лекарств, кроме симптоматических. При ОРЗ все одинаково: большое количество воды; жаропонижающие, если есть температура.

- Когда бить тревогу и вызывать врача: если температура выше 38,5 более 3 дней и ее не снижают жаропонижающие; если у вас появилась одышка – то есть вы не можете подняться на второй этаж без остановок или задыхаетесь, когда говорите.

- Кто может болеть тяжело даже при легком вирусе. Пожилые не вакцинированные люди. Люди из высокой группы риска: возраст 65 + с тяжелыми сопутствующими болезнями; пациенты с иммунодефицитами; онкологические пациенты; пациенты с тяжелыми аутоиммунными болезнями. Это группы людей, чей организм может просто не вырабатывать антитела ни на вакцину, ни после болезни.

- Вакцина по-прежнему лучший способ защиты от смерти и тяжелого течения болезни.

Шоу-бизнесЗДОРОВЬЕ
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