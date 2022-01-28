Не судите по внешности, да не судимы будете

Девочки, отставить иллюзии. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Что видим

Стильно, но неброско одет, ни одной кричащей детали. Манжеты рубашки ровно на полтора сантиметра выглядывают из рукавов идеально скроенного пиджака. Ремень в цвет до блеска начищенной обуви.

Что думаем

А вот наконец и мужчина с отличным вкусом. Наверняка не только по части одежды. Думаю, и его просторная квартира в престижном районе обставлена не менее элегантно. Там не хватает разве что меня в роли хозяйки, но это дело поправимое.

На самом деле

Несколько лет назад журналист «КП» провел эксперимент. Пришел в дорогой магазин с женой и устроил фотосессию. Для первого фото выбрал одежду сам. Потом попросил жену приодеть его на ее вкус. Для третьего фото уговорил симпатичную продавщицу выступить в роли его вымышленной любовницы (она подозрительно легко согласилась) и тоже подобрать ему наряд. В итоге на фото в газете журналист предстал в трех разных обликах. По общему мнению, самый стильный образ удалось создать жене.

Так и в жизни: почти за каждым красиво одетым мужчиной стоит женщина, которая его красиво одевает. Еще одна ему в данный момент не нужна.

Что видим

Все внимание приковывают часы. Массивные, явно безумно дорогие.

Что думаем

Ну уж часы-то он точно не на последние покупал. Наверняка и меня найдет чем побаловать.

На самом деле

Он где-то читал, какое гипнотическое воздействие оказывают на женщин эффектные часы. Поэтому не пожалел 20 долларов на эту сверкающую тайскую подделку.

Что видим

Неплохо одет, симпатичен, на руке дешевые кварцевые часы.

Что думаем

У Абрамовича такие же, я где-то читала. Или у Цукерберга, точно не помню. Потому что по-настоящему богатые люди на всякие побрякушки не обращают внимания, им пижонство ни к чему, умом выделяться надо.

На самом деле

Он тоже где-то читал, что такие же носит Абрамович (или Цукерберг) и всем это импонирует. Думает: может, и у меня прокатит. А на дорогие просто нет денег.

Что видим

Очень красивые руки: крупные, сильные, ухоженные, длинные пальцы. Но главное - нет обручального кольца.

Что думаем

Не женат. Это главное. Представляю, как этими красивыми сильными руками он будет обнимать меня в порыве страсти.

На самом деле

Так, девочки, отставить иллюзии. Если кольцо есть, это точно значит, что он женат. Ни один холостяк не будет выдавать себя за женатика. Но если кольца нет, это может значить что угодно в диапазоне от «он просто не любит украшения» до «он не хочет выставлять напоказ свое семейное положение, потому что все никак не может успокоиться, ищет новых приключений».

Что видим

Симпатичный мужчина в метро или за соседним столиком в кафе, едва взглянув на вас, отводит глаза в сторону.

Что думаем

Он застенчивый. Ой, это так мило. Немного недооценивает себя. А зря. Надо ему об этом рассказать. Он потом мне будет за это всю жизнь благодарен.

На самом деле

Расслабьтесь, вы ему просто не понравились.

Что видим

Вот вроде самый обычный мужчина. Но за столиком в ресторане читает деловую газету.

Что думаем

Типичный бизнесмен. Вероятно, крупный. Ни секунды без анализа рынков и котировок. Мы будем прекрасной парой: он все время на работе - анализирует рынки и котировки, я слежу, чтобы в нашем загородном доме (а лучше на вилле на Лазурном Берегу) был идеальный порядок. Придется, конечно, быть построже с прислугой, но я сильная, я справлюсь. А еще выучу слово «волатильность», чтобы быть с ним на одной волне.

На самом деле

Деловую газету взял на входе в ресторан - они там лежат бесплатно. Читает рецензию на нового «Человека-паука» или аналитическую заметку «На сколько может подорожать алкоголь в этом году».

Что видим

Приятный, в общем, мужчина, но зачем-то с бородой.

Что думаем

Не идет ему эта борода, старит его. Ну ничего, уж я-то его уговорю побриться.

На самом деле

Бородой он пытается удлинить лицо, она скрывает его маленький безвольный подбородок, без нее он похож на Колобка. Уговорить его побриться не получится, лучше сразу ищите гладко выбритых красавцев с каменными подбородками.

Что видим

Даже в помещении он носит шелковый шарф.

Что думаем

У парня явно проблемы со вкусом, от этого уже сто лет назад отказались даже самые отъявленные пижоны. К таким шарфикам обычно прибегают, когда больше нечего предъявить миру, желая выделиться. Нет, не мой мужчина.

На самом деле

Ничего такого, просто перед вами Никита Михалков.

Что видим

Приятной наружности мужчина идет по улице с букетом цветов и при этом с интересом поглядывает в вашу сторону. И, кажется, даже улыбается вам.

Что думаем

Ну и нахал. Идет на свидание, а сам пялится на других ослепительно красивых женщин. Я его, конечно, понимаю, мимо меня трудно пройти, но ведь когда-то он и на других так будет поглядывать, идя на свидание со мной. Нет, он мне не подходит.

На самом деле

Сходит в ресторан, поздравит некрасивую начальницу и поедет в свою идеально обставленную холостяцкую квартиру в престижном районе мечтать о той самой единственной, которая где-то рядом, но все никак ему не встретится.