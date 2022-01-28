Не судите по внешности, да не судимы будете

Девочки, отставить иллюзии.
Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
Стильно, но неброско одет, ни одной кричащей детали. Манжеты рубашки ровно на полтора сантиметра выглядывают из рукавов идеально скроенного пиджака. Ремень в цвет до блеска начищенной обуви.
А вот наконец и мужчина с отличным вкусом. Наверняка не только по части одежды. Думаю, и его просторная квартира в престижном районе обставлена не менее элегантно. Там не хватает разве что меня в роли хозяйки, но это дело поправимое.
Несколько лет назад журналист «КП» провел эксперимент. Пришел в дорогой магазин с женой и устроил фотосессию. Для первого фото выбрал одежду сам. Потом попросил жену приодеть его на ее вкус. Для третьего фото уговорил симпатичную продавщицу выступить в роли его вымышленной любовницы (она подозрительно легко согласилась) и тоже подобрать ему наряд. В итоге на фото в газете журналист предстал в трех разных обликах. По общему мнению, самый стильный образ удалось создать жене.
Так и в жизни: почти за каждым красиво одетым мужчиной стоит женщина, которая его красиво одевает. Еще одна ему в данный момент не нужна.
Все внимание приковывают часы. Массивные, явно безумно дорогие.
Ну уж часы-то он точно не на последние покупал. Наверняка и меня найдет чем побаловать.
Он где-то читал, какое гипнотическое воздействие оказывают на женщин эффектные часы. Поэтому не пожалел 20 долларов на эту сверкающую тайскую подделку.
Неплохо одет, симпатичен, на руке дешевые кварцевые часы.
У Абрамовича такие же, я где-то читала. Или у Цукерберга, точно не помню. Потому что по-настоящему богатые люди на всякие побрякушки не обращают внимания, им пижонство ни к чему, умом выделяться надо.
Он тоже где-то читал, что такие же носит Абрамович (или Цукерберг) и всем это импонирует. Думает: может, и у меня прокатит. А на дорогие просто нет денег.
Очень красивые руки: крупные, сильные, ухоженные, длинные пальцы. Но главное - нет обручального кольца.
Не женат. Это главное. Представляю, как этими красивыми сильными руками он будет обнимать меня в порыве страсти.
Так, девочки, отставить иллюзии. Если кольцо есть, это точно значит, что он женат. Ни один холостяк не будет выдавать себя за женатика. Но если кольца нет, это может значить что угодно в диапазоне от «он просто не любит украшения» до «он не хочет выставлять напоказ свое семейное положение, потому что все никак не может успокоиться, ищет новых приключений».
Симпатичный мужчина в метро или за соседним столиком в кафе, едва взглянув на вас, отводит глаза в сторону.
Он застенчивый. Ой, это так мило. Немного недооценивает себя. А зря. Надо ему об этом рассказать. Он потом мне будет за это всю жизнь благодарен.
Расслабьтесь, вы ему просто не понравились.
Вот вроде самый обычный мужчина. Но за столиком в ресторане читает деловую газету.
Типичный бизнесмен. Вероятно, крупный. Ни секунды без анализа рынков и котировок. Мы будем прекрасной парой: он все время на работе - анализирует рынки и котировки, я слежу, чтобы в нашем загородном доме (а лучше на вилле на Лазурном Берегу) был идеальный порядок. Придется, конечно, быть построже с прислугой, но я сильная, я справлюсь. А еще выучу слово «волатильность», чтобы быть с ним на одной волне.
Деловую газету взял на входе в ресторан - они там лежат бесплатно. Читает рецензию на нового «Человека-паука» или аналитическую заметку «На сколько может подорожать алкоголь в этом году».
Приятный, в общем, мужчина, но зачем-то с бородой.
Не идет ему эта борода, старит его. Ну ничего, уж я-то его уговорю побриться.
Бородой он пытается удлинить лицо, она скрывает его маленький безвольный подбородок, без нее он похож на Колобка. Уговорить его побриться не получится, лучше сразу ищите гладко выбритых красавцев с каменными подбородками.
Даже в помещении он носит шелковый шарф.
У парня явно проблемы со вкусом, от этого уже сто лет назад отказались даже самые отъявленные пижоны. К таким шарфикам обычно прибегают, когда больше нечего предъявить миру, желая выделиться. Нет, не мой мужчина.
Ничего такого, просто перед вами Никита Михалков.
Приятной наружности мужчина идет по улице с букетом цветов и при этом с интересом поглядывает в вашу сторону. И, кажется, даже улыбается вам.
Ну и нахал. Идет на свидание, а сам пялится на других ослепительно красивых женщин. Я его, конечно, понимаю, мимо меня трудно пройти, но ведь когда-то он и на других так будет поглядывать, идя на свидание со мной. Нет, он мне не подходит.
Сходит в ресторан, поздравит некрасивую начальницу и поедет в свою идеально обставленную холостяцкую квартиру в престижном районе мечтать о той самой единственной, которая где-то рядом, но все никак ему не встретится.